Raggiunta l’intesa tra governo e maggioranza sulla riforma del Mes

Roma - Previsto per domani il voto al senato

Condividi la notizia:











Roma – È stata raggiunta l’intesa sul testo della risoluzione sulla riforma del Mes durante un vertice di maggioranza, che si è concluso da poco. L’accordo sarebbe stato definito “soddisfacente per tutti i gruppi”.

Il voto del senato sulla riforma del Mes è previsto per domani, ma non dovrebbero più esserci problemi per la tenuta del governo Conte.

Nella risoluzione la maggioranza impegna il governo a “finalizzare l’accordo politico raggiunto in sede di Eurogruppo e all’ordine del giorno dell’Eurosummit sulla riforma del trattato del Mes”, ma anche “a ribadire che questa riforma non può considerarsi conclusiva, vista la logica di pacchetto già ribadita dal parlamento, proprio alla luce delle ultime scelte realizzate in seno all’Ue che descrivono una nuova stagione di necessarie modifiche”.

Condividi la notizia:











8 dicembre, 2020