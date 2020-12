Raggiunto l’accordo sul Recovery fund, Conte: “Si sbloccano 209 miliardi per l’Italia”

Bruxelles - Il presidente del consiglio: "Avanti con la fase attuativa: ora dobbiamo correre"

Bruxelles – Superati i veti di Polonia e Ungheria, i leader dell’Unione europea hanno raggiunto all’unanimità l’accordo sul Recovery Fund e sul Next Generation Eu. Sbloccati 1.800 miliardi di euro che serviranno per guidare la ricostruzione dell’Europa dopo l’onda d’urto del Covid.19.

Soddisfazione per il premier Giuseppe Conte che su Twitter commenta così l’intesa raggiunta. “Appena raggiunto in consiglio europeo l’accordo definitivo sul NextGenerationEU. Questo significa poter sbloccare le ingenti risorse destinate all’Italia: 209 miliardi. Approvato anche il bilancio pluriennale. Ora avanti tutta con la fase attuativa: dobbiamo solo correre!”.

Le risorse del Recovery fund verranno impiegate in Italia in una serie di riforme e investimenti mirano a una transizione “green, smart and healthy” del paese. E riguardano digitalizzazione, innovazione, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, parità di genere, coesione sociale e territoriale, salute e riforma della giustizia.

Secondo la bozza di 125 pagine discussa nei giorni scorsi dal governo, alla sanità andranno circa 9 miliardi di euro pari al, 4,6% delle risorse totali. Investimenti “insufficienti” secondo il ministro della salute Roberto Speranza, che spiega: “Proporrò in Cdm di aumentare la cifra stanziata per la sanità, penso che nove miliardi non siano sufficienti e che ci sia bisogno di fare uno sforzo in più, continuare ad investire”, aggiungendo che “Servono nuove risorse, e da dovunque vengano, sono le benvenute”.

Pochi istanti dopo l’accordo, giovedì sera, da Twitter arrivano i messaggi di soddisfazione dei leader europei. “L’Europa va avanti!” scrive la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, “1.800 miliardi per alimentare la nostra ripresa e costruire una Ue più resiliente, verde e digitale – aggiunge von der Leyen – congratulazioni alla presidenza tedesca del consiglio”. “Accordo sul Next Generation EU e sul Recovery Fund. Ora possiamo cominciare con l’attuazione e la ricostruzione delle nostre economie. Il nostro monumentale pacchetto di ripresa guiderà la transizione verde e digitale”. aggiunge il presidente del consiglio Ue Charles Michel.

