“Regione potenzi la rete di assistenza psicologica”

Lazio - La proposta della consigliera regionale M5S Silvia Blasi

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Vanno previste, quanto prima forme di sostegno finanziario a fondo perduto alle persone ed alle famiglie in disagio psicologico ed economico, per consentire loro l’accesso a servizi di assistenza e per proseguire anche i percorsi di sostegno precedentemente attivati.

All’incidenza negativa sulla salute mentale delle persone, prodotta dalle misure straordinarie adottate, si somma una diminuzione dei servizi di sostegno psicologico anche per coloro che ne beneficiavano precedentemente all’insorgere dell’emergenza sanitaria e per questo diventa urgente ed improcrastinabile il potenziamento della rete pubblica di assistenza psicologica e l’attivazione di una sorta di bonus per assistenza psicologica, considerato che il servizio pubblico non è in grado di coprire tutte le richieste.

I dati parlano chiaro una ricerca condotta dall’istituto Elma Research rileva che l’epidemia di Covid-19 ha provocato disturbi psicologici, durante il lockdown nel 65% degli italiani e nel corso di un’indagine effettuata dalla ASL Roma 1, il 99% degli intervisti ha dichiarato di aver subito situazioni di stress. In particolare nel 47,2% è stato riscontrato un solo fattore destabilizzante, mentre nel restante 51,8% si arriva anche a 5 fattori contemporaneamente.

Sono dati che non vanno sottovalutati e sui quali occorre intervenire avviando con urgenza opportune interlocuzioni con l’ordine degli psicologi del Lazio, per l’approvazione di un protocollo d’intesa finalizzato, anche attraverso il network territoriale dell’ordine, al potenziamento della rete regionale di assistenza psicologica, accessibile a tutta la popolazione che ne abbia necessità.

Vanno rafforzati e potenziati i centri di supporto psicologico che nella nostra regione solo soltanto 16, di cui 11 a Roma e 5 a supporto di tutto il territorio regionale, ampliando la fascia oraria di ricevimento che ora per molti di questi è ridotta a sole poche ore nei giorni feriali, per dare la possibilità a chi ne abbia necessità di avere un punto di riferimento al quale rivolgersi.

Va affrontato il problema prima che diventi troppo tardi perché è ormai noto che il rischio maggiore della post pandemia è proprio quello che gli individui, soprattutto quelli più fragili, sviluppino disturbi post-traumatici, con conseguenze durature.

Silvia Blasi

M5S Regione Lazio

1 dicembre, 2020