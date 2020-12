Orte - A ottobre si era aperta una voragine sulla Terni-Orte

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Riaperta in entrambi i sensi di marcia la SS 675 Racc chiusa lo scorso novembre, in seguito a un dissesto del piano viabile tra il casello autostradale di Orte e la strada statale 675 “Umbro Laziale”, in direzione Terni.

Lo smottamento che aveva causato l’apertura di una cavità sul piano viabile è stato provocato dalla rottura di un attraversamento idraulico, posto in profondità a circa 11 metri sotto il piano viabile.

Grazie ad un dettagliato cronoprogramma e all’ausilio di professionisti specializzati in scavi in profondità è stato possibile ridare traffico alla statale in anticipo rispetto alle previsioni iniziali.

18 dicembre, 2020