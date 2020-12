“Riaprite l’ospedale Sant’Anna, specialmente il pronto soccorso”

Ronciglione - Ieri sera un gruppo di cittadini in onda su "Chi l'ha visto" per chiedere la riattivazione della struttura sanitaria

Condividi la notizia:











Ronciglione – Ieri è andato in onda, sulla trasmissione “Chi l’ha visto”, l’ennesimo appello degli amici dell’ospedale Sant’Anna di Ronciglione.

Dopo la petizione già sottoscritta da migliaia di cittadini, il nostro impegno continua portando l’appello, per la riapertura del Sant’Anna, anche all’attenzione dei media.

Ci rivolgiamo soprattutto alla Regione Lazio, alla Asl di Viterbo e a tutte le amministrazioni locali: prendete in considerazione la riapertura dell’ospedale Sant’Anna di Ronciglione, soprattutto del suo pronto soccorso.

Il nostro territorio deve essere riconosciuto come “area disagiata” per la morfologia del terreno, la tortuosità delle strade e la loro pericolosità per tanti motivi che ben tutti conosciamo ovvero frane, caduta alberi, attraversamento animali, gelo, nebbia e soprattutto la distanza dall’ospedale Belcolle di Viterbo.

Non possiamo sopportare che i soldi pubblici vengano spesi su strutture private, così come è stato fatto anche durante l’emergenza Covid.

Nella nostra provincia ci sono ospedali periferici, come il Sant’Anna di Ronciglione, che sono pronti anche con posti letto e sale operatorie, per essere subito operativi e potrebbero essere utili per affrontare le patologie minori andando così a decongestionare gli ospedali principali.

Ce la stiamo mettendo tutta e insieme a noi ci sono tanti liberi cittadini che, in prima persona, si sono messi a disposizione per “il bene comune”. Continuiamo a lottare insieme per una sanità più pubblica, più territoriale e più vicina alle esigenze della gente.

Siamo convinti che sia possibile la riapertura del pronto soccorso e dell’ospedale Sant’Anna di Ronciglione. Uniti ce la faremo!

Amici dell’ospedale Sant’Anna di Ronciglione

Condividi la notizia:











10 dicembre, 2020