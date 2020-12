“Riciclo, che classe”, parte il progetto didattico per le scuole

Sutri - L'obiettivo è coinvolgere in maniera totalmente interattiva gli alunni che impareranno le buone pratiche di educazione ambientale

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Come si differenzia correttamente? Ma soprattutto, dove vanno a finire i rifiuti che getto nel cestino? A queste domande risponde il nuovo progetto didattico e di educazione ambientale ideato e promosso da Gesenu e comune di Sutri presentato oggi pomeriggio durante un incontro online alla presenza del Consigliere con delega all’Ambiente del Comune di Sutri Barbara Pancino e delle Insegnanti delle scuole del territorio.

L’attività di educazione ambientale non è stata fermata nemmeno dall’emergenza Covid-19: l’azienda ha continuato a lavorare instancabilmente per portare avanti l’impegno con le scuole e gli alunni attraverso nuove modalità di comunicazione online e interattive che permetteranno, nei prossimi mesi, di portare avanti il dialogo formativo con studenti e docenti.

L’educazione ambientale ha, infatti, assunto negli ultimi anni un ruolo fondamentale nelle scuole, tanto da essere riconosciuta a pieno titolo materia scolastica obbligatoria dall’infanzia sino alla maturità.

Le future generazioni hanno un’importante responsabilità nei confronti dell’ambiente e la scuola ha un ruolo fondamentale nell’educare gli alunni a coltivare una coscienza ecologica, è per questo che la sostenibilità ambientale è diventata un requisito indispensabile di ogni moderno curriculum scolastico.

Pertanto, l’azienda propone alle scuole del comune l’esperienza di una lezione online interattiva che sarà da supporto all’educazione di questa materia. Un comunicatore ambientale connettendosi con la classe attraverso un’attenta analisi pratica dei rifiuti prodotti giornalmente e con delle animazioni video, illustrerà le corrette modalità di differenziazione ed il ciclo integrato dei rifiuti.

La volontà è quella di coinvolgere in maniera totalmente interattiva gli alunni che, in questo modo, impareranno le buone pratiche di educazione ambientale, e scopriranno divertendosi curiosità e nozioni sulla raccolta differenziata e sul riciclo dei rifiuti. La didattica della lezione sarà diversificata in base all’ordine ed il grado scolastico.

“Ritengo essenziale e imprescindibile – il commento del consigliere Barbara Pancino – che la sensibilità alle questioni ambientali si acquisisca attraverso la scuola e la famiglia. Questa, infatti, l’unica modalità affinché diventi un valore che i nostri ragazzi manterranno per tutta la vita e che, a loro volta, tramanderanno”.

Inoltre, le scuole che aderiranno al progetto e che vorranno partecipare, avranno la possibilità di misurarsi in maniera attiva con quanto imparato durante la lezione pensando e realizzando un oggetto di riciclo creativo: i migliori elaborati verranno premiati. Gli incontri avranno la durata di un’ora e si svolgeranno interamente online nel rispetto delle norme anti Covid del Ministero.

Per partecipare al progetto, ideato da GSA S.r.l Gruppo Gesenu, le scuole dovranno inviare il modulo di adesione presente nel progetto entro il 16 dicembre 2020. Per maggiori informazioni contattare Laura Marconi 3668221047 – 075 5743518, mail scuole@gesenu.it.

10 dicembre, 2020