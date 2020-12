Ricomincia il campionato – Monterosi contro il Lanusei, Flaminia col Grassina

Sport - Calcio - Serie D - Dopo la lunga pausa per i recuperi la stagione riparte domani

Monterosi – Riparte il campionato di serie D.

Dopo la lunga pausa per i recuperi dei match rinviati per Covid-19, la stagione ricomincia in tutti i gironi.

Tra le protagoniste anche Monterosi e Flaminia, attese da due incontri interni tra il Martoni di Monterosi e il Madami di Civita Castellana.

I biancorossi di David D’Antoni attendono il Lanusei con l’obiettivo di provare a scavalcare il Latina al primo posto in classifica: per i viterbesi, a -1 dalla capolista, l’incontro sembra abbastanza abbordabile mentre per i nerazzurri il match contro il Savoia (terza forza del campionato) è un’incognita.

Per i rossoblù di Francesco Punzi invece, ottavi al pari del Trestina, il prossimo avversario è il Grassina, un punto sotto i civitonici e avversario molto insidioso.

Entrambe le partite sono in programma per domani alle 14,30. A Monterosi arbitra David Guida di Torre Annunziata (assistenti Justin Dervishi di San Benedetto del Tronto e Daljit Singh di Macerata), a Civita Castellana Stefania Menicucci di Lanciano (assistenti Gino Passaro di Salerno e Gianmario Edoardo Poto di Battipaglia).

12 dicembre, 2020