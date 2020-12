Rifinitura e partenza per la Viterbese, a Caserta torna Tounkara

Sport - Calcio - Serie C - L'attaccante è pronto a riprendere il suo posto al centro del tridente offensivo - Il 4-3-3 di Taurino penalizza Rossi, destinato alla panchina

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Ultimo allenamento della settimana e ultimi dubbi da sciogliere per Taurino.

La rifinitura della Viterbese si svolgerà stamani, poco prima della partenza per Caserta dove domani pomeriggio è in programma lo scontro salvezza con la Casertana.

Il match è fondamentale e la posta in palio è altissima. Taurino è molto motivato e tiene alto il livello di concentrazione della squadra, chiamata a dare il meglio nell’arco di novanta minuti che potrebbero indirizzare la stagione verso una strada molto più tranquilla di quella attuale.

Appuntamento al Vincenzo Rossi del Pilastro, dunque. Dove il tecnico leccese proverà in maniera definitiva l’assetto da contrapporre alla formazione allenata da Federico Guidi, che tra squalifiche e assenze per Covid-19 dovrà fare a meno di almeno sei elementi.

Nel 4-3-3 laziale tornerà sicuramente Tounkara, che riprenderà il suo posto al centro del tridente offensivo completato da due tra Urso, Simonelli e Bezziccheri. Il nuovo modulo penalizza invece Rossi, sceso leggermente nelle gerarchie dell’allenatore che per il ruolo di punta centrale sembra preferire in maniera netta Tounkara.

Zero dubbi in attacco, ma alcune variabili tra difesa e centrocampo: con Mbende fuori per squalifica è possibile il rientro di Ferrani o l’accentramento di Baschirotto, mentre in mediana De Falco è pronto a tornare dal primo minuto.

Serie C – girone C

16esima giornata

domenica 20 dicembre

Catanzaro – Juve Stabia (sabato)

Teramo – Cavese (sabato)

Bari – Avellino

Paganese – Monopoli

Potenza – Catania

Ternana – Turrus

Vibonese – Palermo

Casertana – Viterbese

V. Francavilla – Bisceglie

Riposa: Foggia

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 39 15 12 3 0 39:9 30 Bari 30 14 9 3 2 25:11 14 Teramo 27 15 7 6 2 19:12 7 Catanzaro 25 14 7 4 3 19:15 4 Foggia 24 15 7 3 5 19:17 2 Catania (-2) 23 14 7 4 3 16:14 2 Avellino 24 14 7 3 4 23:15 8 Juve Stabia 21 14 6 3 5 14:11 3 Turris 20 13 5 5 3 16:17 -1 Palermo 19 14 5 4 5 16:16 0 Vibonese 18 14 4 6 4 19:17 2 V. Francavilla 15 15 3 6 6 15:18 3 Monopoli 13 14 3 4 7 12:22 -10 Paganese 12 14 2 6 6 12:18 -6 Casertana 12 13 3 3 7 14:24 -10 Viterbese 11 14 2 5 7 14:21 -7 Bisceglie 10 12 2 4 6 10:17 -7 Potenza 10 15 2 4 9 16:28 -12 Cavese 7 14 1 4 9 9:23 -14

19 dicembre, 2020