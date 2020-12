Rifondazione comunista in piazza accanto ai lavoratori della pubblica amministrazione

Viterbo - La segreteria provinciale Roberta Leoni: "Chiediamo aumenti salariali, l'assunzione di mezzo milione di persone e la stabilizzazione dei precari"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Rifondazione scende in piazza accanto ai lavoratori, con Cgil, Cisl e Uil. Anche a Viterbo, come in tutti i comuni d’Italia davanti alle Prefetture, Rifondazione Comunista era con i lavoratori pubblici in sciopero contro i soliti politicanti opportunisti che approfittano della crisi per scatenare la guerra fra poveri, contrapponendo stabili e precari, pubblici e privati, tutelati e non tutelati.

Invece di migliorare le condizioni di chi è senza diritti, si cerca di dare la colpa a chi i diritti ancora li ha.

In Italia abbiamo stipendi non degni di un paese civile, fermi da 13 anni, e lavoratori con tutele ridotte e costretti a lavorare in condizioni e strutture inadeguate.

Il servizio pubblico è essenziale, va potenziato e incentivato e deve costituire motivo d’orgoglio per il paese, e modello di riferimento di tutto il mondo del lavoro, anche privato.

Chiediamo aumenti salariali per tutti i dipendenti pubblici, l’assunzione di mezzo milione di lavoratori, e la stabilizzazione di tutti i precari del pubblico impiego.

Roberta Leoni

Segreteria Provinciale di Viterbo, partito della Rifondazione Comunista (Sinistra Europea)

Condividi la notizia:











9 dicembre, 2020