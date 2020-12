Il Rocchi vuole tornare a far festa, la Viterbese cerca il successo interno dopo 10 mesi

Sport - Calcio - Serie C - La squadra di Taurino ospita il Catania per il terzultimo incontro dell'anno - Tounkara in forte dubbio, in caso di forfait c'è Rossi

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Due sconfitte nelle ultime due della passata stagione, più quattro ko e un pari in quella in corso. In mezzo, una pausa infinita causata dal Covid-19 che ha esteso a dismisura il tempo senza vittorie interne della Viterbese. L’ultima è datata domenica 9 febbraio (2-0 al Teramo) e dopo più di dieci mesi per la squadra laziale è arrivato il momento di sfatare il tabù.

Oggi al Rocchi arriva il Catania, certamente non l’avversario migliore per puntare ai tre punti, ma la formazione di Taurino è seriamente intenzionata a fare bene e magari cogliere l’intera posta in palio. Per farlo Taurino si affida a una rosa quasi al completo e una mini striscia positiva che tra Palermo e Potenza ha portato quattro punti e molta sicurezza in più.

Per il Catania di Raffaele i risultati utili consecutivi sono ben cinque e la situazione di classifica è molto positiva, con un sesto posto a ridosso di Foggia e Catanzaro che senza i punti di penalizzazione sarebbe stato addirittura quarto. La rosa del tecnico rossoazzurro è corta (tra infortuni e squalifiche i sicuri assenti sono sei: Gatto, Pellegrini, Reginaldo, Viente, Tonucci e Welbeck) ma la qualità degli elementi presenti tra campo e panchina fa alzare lo stesso il livello di attenzione dei padroni di casa.

Al 3-5-2 siciliano Taurino andrà a contrapporre l’ormai consueto 4-3-3 con il dubbio principale che riguarda l’attacco: Tounkara è in forte dubbio e per andarlo a sostituire l’indiziato principale è Rossi. Per il resto l’undici gialloblù sarà molto simile a quello visto nelle ultime due uscite.

L’incontro è in programma per le 15 sotto la direzione di Federico Longo di Paola. Assistenti Pietro Lattanzi di Milano e Luca Valletta di Napoli, quarto ufficiale Gabriele Scatena di Avezzano.

Samuele Sansonetti

Viterbese – Catania

probabili formazioni

VITERBESE (4-3-3): Daga; Bianchi, Mbende, Ferrani, Baschirotto; Salandria, Bensaja, Bezziccheri; Simonelli, Rossi, Urso.

Panchina: Borsellini, Maraolo, Markic, Tounkara, Palermo, Calì, De Santis, E. Menghi, Falbo, Sibilia, De Falco, Galardi, M. Menghi, Cappelluzzo, Besea.

Allenatore: Roberto Taurino.

CATANIA (3-5-2): Confente; Noce, Claiton, Silvestri; Calapai, Welbeck, Izco, Piovanello, Pinto; Pecorino, Emmausso.

Panchina: Santurro, Della Valle, Vrikkis, Piccolo, Albertini, Manneh, Zanchi, Panebianco.

Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Arbitro: Federico Longo di Paola.

Assistenti: Pietro Lattanzi di Milano e Luca Valletta di Napoli.

Quarto ufficiale: Gabriele Scatena di Avezzano.

Serie C – girone C

15esima giornata

domenica 13 dicembre

Juve Stabia – Potenza (sabato)

Palermo – Casertana

Cavese – V. Francavilla

Viterbese – Catania

Avellino – Ternana

Bari – Vibonese

Turris – Teramo

Monopoli – Foggia

Bisceglie – Catanzaro

Riposa: Paganese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 36 14 11 3 0 37:8 29 Bari 29 13 9 2 2 25:11 14 Teramo 25 13 7 4 2 17:10 7 Catanzaro 22 13 6 4 3 16:14 2 Foggia 21 14 6 3 5 16:15 1 Catania (-2) 20 13 6 4 3 14:13 1 Turris 20 13 5 5 3 16:17 -1 Avellino 18 11 5 3 3 14:11 3 Juve Stabia 18 13 5 3 5 12:11 1 Vibonese 17 13 4 5 4 19:17 2 Palermo 16 13 4 4 5 14:16 -2 V. Francavilla 14 14 3 5 6 15:18 3 Monopoli 13 12 3 4 5 10:15 -5 Paganese 12 14 2 6 6 12:18 -6 Casertana 12 12 3 3 6 14:22 -8 Viterbese 11 13 2 5 6 13:19 -6 Bisceglie 10 11 2 4 5 9:14 -5 Potenza 10 14 2 4 8 16:26 -10 Cavese 6 13 1 3 9 9:23 -14

Condividi la notizia:











13 dicembre, 2020