Scontro fra due camion, A1 chiusa direzione Roma e 8 chilometri di coda

Orvieto - Autostrade consiglia alle vetture l'uscita e passando da Montefiascone, rientrare a Orte

Condividi la notizia:











Orvieto – Incidente sull’autostrada del Sole all’altezza di Orvieto. Chiuso il traffico verso Roma con entrata consigliata per chi è diretto verso la capitale, a Orte.

“Sulla A1 Milano-Napoli – come fanno sapere da Autostrade – tra Orvieto ed Orte verso Roma si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa di un incidente avvenuto al km 489 nel quale sono coinvolti due mezzi pesanti.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 8 chilometri di coda.

Chi è diretto a Roma deve uscire obbligatoriamente ad Orvieto, dove si è formata una coda di 2 chilometri”.

Autostrade consiglia a tutti i mezzi pesanti e per le lunghe percorrenze, di uscire a Valdichiana prendere il raccordo Siena-Bettolle in direzione di Perugia poi la E45 con rientro in autostrada ad Orte.

Ai veicoli leggeri dopo l’uscita ad Orvieto, percorrere la SP71 verso Montefiascone, poi la Cassia in direzione di Viterbo e la superstrada Viterbo-Orte da cui si può rientrare in autostrada ad Orte.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia stradale ed i mezzi di soccorso sanitari e meccanici.

Code anche ad Attigliano, al casello dell’autostrada.

Condividi la notizia:











1 dicembre, 2020