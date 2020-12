Scoperta una bisca clandestina cinese, 12 persone denunciate per gioco d’azzardo

Milano - Sono state anche sanzionate per violazione della normativa anti Covid-19

Milano – Nella notte di mercoledì, a Milano, la polizia ha scoperto una bisca clandestina e denunciato per esercizio di giochi d’azzardo un 50enne e una donna di 48 anni, marito e moglie cinesi. Altri 10 cittadini cinesi, tra i 28 e i 53 anni, sono stati denunciati per il reato di partecipazione a gioco d’azzardo.

Come riferisce il sito della questura di Milano, la vicenda è successa mercoledì intorno all’1.30 di notte. A richiamare l’attenzione dei poliziotti sono state le urla provenienti da un appartamento di via Messina, nel quale dall’esterno si potevano notare le luci accese.

Temendo ci fossero liti in atto, gli agenti hanno raggiunto l’alloggio, ma al suo interno hanno sorpreso un gruppo di cittadini cinesi, intenti a giocare a due tavoli in panno verde al gioco di carte “Mah-Jong”. Alla vista dei poliziotti, i giocatori hanno tentato invano di nascondere nelle proprie tasche diverse banconote in euro, dollari e yang.

Gli agenti hanno accertato che l’appartamento era l’abitazione della coppia, che infatti è stata denunciata per il reato di esercizio di giochi d’azzardo. I 10 giocatori, invece, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di partecipazione a gioco d’azzardo. Nell’appartamento sono stati identificati anche un 25enne e un minorenne di 9 anni, entrambi cinesi, presenti al momento dell’intervento dei poliziotti non intenti a giocare. Tutti i presenti sono stati sanzionati inoltre sanzionati per la violazione della vigente normativa anti Covid-19.

La polizia ha sequestrato un totale di 1.623 euro, 62 dollari e 25 yang a carico di 6 giocatori, ai quali si aggiungono i due tavoli in panno verde e le 540 tessere utilizzate per il gioco.

10 dicembre, 2020