Fa sfondare la finestra perché la figlia è chiusa in casa, ma dentro non c’è nessuno

Terni - Una 49enne denunciata per procurato allarme - La bambina era uscita col padre, ex marito della donna

Terni – Fa sfondare la finestra di casa dell’ex marito sostenendo che la figlia è rimasta chiusa dentro, ma i vigili del fuoco non trovano nessuno.

Una donna di 49 anni di Terni è stata denunciata ieri sera per procurato allarme, dopo aver chiamato la polizia affermando che la sua bambina era rimasta chiusa da sola nell’abitazione di proprietà dell’ex marito.

Secondo quanto riporta la nota della questura di Terni, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine la donna si sarebbe trovata in forte stato d’agitazione. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco, che sono entrati nella casa rompendo una finestra, senza però trovare nessuno all’interno.

Poco dopo, la bambina sarebbe comparsa in compagnia del padre, col quale era uscita regolarmente.

A carico della 49enne è scattata la denuncia per procurato allarme. Secondo la questura, già in precedenza tra la donna e l’ex marito ci sarebbero stati dissidi per la separazione.

15 dicembre, 2020