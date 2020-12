Politica - Viterbo - Da oggi 12 al 19 dicembre sarà possibile conferire beni essenziali alla sede in via Polidori 40

Viterbo – "Solidarietà in circolo": il Pd cittadino raccoglie beni di prima necessità per le persone in difficoltà.



Un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà in questo momento così difficile.

Il circolo Pd di Viterbo aderisce alla campagna “Solidarietà in Circolo”, promossa dal Partito democratico a livello nazionale, per la raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità destinati a chi ne ha bisogno.

Da oggi 12 al 19 dicembre sarà possibile conferire beni essenziali come: pasta, riso, olio, passata di pomodoro, verdure in scatola (piselli, fagioli e legumi), tonno in scatola, zucchero, latte confezionato, panettoni, biscotti, prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale e della casa.

Chi vorrà contribuire potrà farlo consegnando il tutto ai volontari presso la sede del circolo Pd in via Polidori 40, sabato 12 dalle 9 alle 12, lunedì 14 dalle 15 alle 17, mercoledì 16 dalle 15 alle 17 e sabato 19 dalle 9 alle 12.

Questa attività si svolgerà nel più completo rispetto delle norme anti-Covid 19, infatti la sede è stata interamente sanificata e sono a disposizione igienizzanti e dispositivi di protezione individuale.

Chiediamo ai cittadini di farlo insieme a noi, partecipando come possono a questa iniziativa. L’appello naturalmente è aperto ed è rivolto a tutti coloro che vogliono aderire.

Restiamo accanto alle persone, soprattutto a quelle maggiormente colpite dalla crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria in corso.

Un piccolo gesto spesse volte fa la differenza.

“Li chiamano piccoli gesti. Una parola al momento giusto, una carezza, un sorriso, un gesto gentile. Ma i gesti discreti e gentili non sono mai piccoli. Sono preziosi e straordinari.” (cit. Agostino Degas).

Vi aspettiamo numerosi!

Grazie

Circolo Unico Pd Viterbo

12 dicembre, 2020