Solo un morto in tutto l’alto Lazio – Suora positiva, convento off limits

Coronavirus - Il sindaco di Bagnoregio annuncia che a breve firmerà un'ordinanza per non far entrare e uscire nessuno dalla struttura religiosa

Condividi la notizia:











Viterbo – Tuscia perfettamente in linea con l’andamento nazionale dell’epidemia di Coronavirus: calano i morti, si rialza il numero dei positivi (seppur non a ritmi preoccupanti).

Ieri c’è stata una sola vittima in tutto l’alto Lazio, tra le asl di Viterbo, Rieti e Roma 4, che comprende Civitavecchia. Non ce l’ha fatta un uomo di 82 anni di Montalto di Castro, ricoverato dopo aver contratto l’infezione.

Da 17 giorni il numero giornaliero dei decessi, nella parte nord della regione, non era così basso.

Parallelamente si sta assistendo a una risalita dei contagi. Nei giorni scorsi i guariti doppiavano i positivi, ora la differenza tra la quantità dei nuovi casi e quella dei negativizzati si assottiglia, almeno nel Viterbese, dove ieri si sono contati altri 68 positivi e 69 guariti.

Complessivamente, sempre ieri, l’alto Lazio ha registrato 142 nuove infezioni (oltre ai 68 nella Tuscia, 50 nel territorio della asl Roma 4 e 24 nel Reatino) e 242 guarigioni (oltre ai 69 nella Tuscia, 111 a Roma 4 e 62 Reatino).

Quanto al numero degli attualmente positivi, la discesa continua, ma più lentamente. In provincia di Viterbo, a oggi, ci sono 1452 persone che stanno lottando contro il virus (solo due in meno rispetto a venerdì). Di queste, la stragrande maggioranza (1352) è a casa in isolamento. Solo 126 sono i ricoverati tra la nuova Medicina riabilitativa Covid di Montefiascone e i reparti dell’ospedale Belcolle (terapia intensiva, Malattie infettive e Medicina Covid).

Tra i nuovi positivi al virus, registrati ieri nel Viterbese, anche una suora a Bagnoregio, unico nuovo episodio di infezione da Covid in paese nelle ultime ventiquattr’ore. Lo ha reso noto il sindaco Luca Profili dalla sua pagina Facebook.

“Il caso di positività che ho comunicato oggi (ieri, ndr) è una suora facente parte del Verbo Incarnato (convento di San Francesco) – ha scritto il primo cittadino di Bagnoregio in un post -. Chiaramente a oggi non sappiamo nei giorni scorsi se lei può aver contagiato altre consorelle, quindi sto per firmare una ordinanza che vieta l’ingresso e l’uscita dal convento. È stata avvertita l’unità di crisi della asl, e verranno svolte nelle prossime ore delle indagini cliniche con relativi test sulle persone presenti all’interno. Non c’è ora da allarmarsi, vediamo a seguito degli accertamenti cosa succederà. Vi terrò, come sempre, aggiornati”.

In serata, a Onano, si è avuta notizia della positività di un’impiegata comunale. L’amministrazione aveva scritto un post, sulla pagina Facebook istituzionale, per fare chiarezza: “In merito alle voci che circolano sui dipendenti comunali riferisco che un dipendente è risultato positivo al tampone rapido e non al molecolare, che ha già fatto e che attende la risposta”.

“L’esito positivo è arrivato oggi (ieri, ndr) nel tardo pomeriggio”, spiega il sindaco Giovanni Giuliani. Gli uffici del comune sono stati sanificati e lunedì verranno eseguiti i test rapidi su quanti hanno avuto contatti con la dipendente, dieci persone circa, tra impiegati e amministratori, compreso il sindaco. Che, sempre via Facebook, fa sapere che cinque persone della casa di riposo si sono negativizzate.

Promemoria: Zone gialle, arancioni e rosse: cosa è permesso e cosa è vietato

Documento: Scarica l’autocertificazione per gli spostamenti

Il bollettino della Asl di ieri: Sessantotto positivi al Coronavirus, un decesso e 69 guariti

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 7694 (2214 a Viterbo; 5480 in provincia)

Attualmente positivi: 1452

Guariti: 6054

Morti: 188 + 1

Ricoverati: 126 (5 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 12082

Comuni con positivi

Viterbo: 2214 casi (50 morti e 1847 guariti)

Civita Castellana: 515 casi (8 morti e 391 guariti)

Montefiascone: 414 casi (25 morti e 271 guariti)

Vetralla: 291 casi (2 morti e 227 guariti)

Tarquinia: 275 casi (4 morti e 219 guariti)

Nepi: 244 casi (3 morti e 192 guariti)

Vitorchiano: 193 casi (1 morto e 130 guariti)

Capranica: 183 casi (2 morti e 162 guariti)

Fabrica di Roma: 181 casi (1 morto e 123 guariti)

Tuscania: 173 casi (7 morti e 150 guariti)

Orte: 173 casi (3 morti e 154 guariti)

Ronciglione: 154 casi (2 morti e 132 guariti)

Soriano nel Cimino: 129 casi (6 morti e 87 guariti)

Acquapendente: 121 casi (7 morti e 107 guariti)

Grotte di Castro: 110 casi (3 morti e 99 guariti)

Castel Sant’Elia: 109 casi (2 morti e 76 guariti)

Bagnoregio: 102 casi (4 morti e 61 guariti)

Marta: 102 casi (80 guariti)

Bassano Romano: 101 casi (2 morti e 65 guariti)

Valentano: 93 casi (4 morti e 69 guariti)

Monterosi: 88 casi (1 morto e 74 guariti)

Sutri: 86 casi (1 morto e 67 guariti)

Canepina: 81 casi (64 guariti)

Vignanello: 79 casi (1 morto e 65 guariti)

Corchiano: 76 casi (1 morto e 61 guariti)

Celleno: 74 casi (9 morti e 61 guariti)

Capodimonte: 68 casi (61 guariti)

Montalto di Castro: 69 casi (2 morti e 54 guariti)

Canino: 67 casi (58 guariti)

Farnese: 66 casi (3 morti e 55 guariti)

Caprarola: 66 casi (3 morti e 47 guariti)

Piansano: 60 casi (1 morto e 52 guariti)

Ischia di Castro: 59 casi (47 guariti)

Oriolo Romano: 58 casi (1 morto e 54 guariti)

Bomarzo: 56 casi (4 morti e 39 guariti)

Vasanello: 51 casi (1 morto e 41 guariti)

Bolsena: 49 casi (5 morti e 36 guariti)

Monte Romano: 48 casi (38 guariti)

Blera: 45 casi (3 morti e 28 guariti)

Vallerano: 45 casi (39 guariti)

Faleria: 45 casi (26 guariti)

Gradoli: 41 casi (3 morti e 26 guariti)

Castiglione in Teverina: 38 casi (37 guariti)

Gallese: 38 casi (16 guariti)

Carbognano: 38 casi (31 guarito)

Villa San Giovanni: 36 casi (2 morti e 25 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 32 casi (1 morto e 24 guariti)

Calcata: 28 casi (27 guariti)

Onano: 30 casi (4 morti e 12 guariti)

Vejano: 28 casi (1 morto e 16 guariti)

Cellere: 23 casi (19 guariti)

Bassano in Teverina: 22 casi (15 guariti)

Arlena di Castro: 20 casi (1 morto e 18 guariti)

Barbarano Romano: 20 casi (14 guariti)

Latera: 20 casi (1 morto e 9 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 15 guariti)

Graffignano: 17 casi (1 morto e 14 guariti)

Civitella d’Agliano: 13 casi (1 morto e 10 guariti)

Proceno: 8 casi (7 guariti)

Tessennano: 6 casi (5 guariti)



Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











13 dicembre, 2020