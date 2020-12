Coronavirus - Verso il nuovo dpcm per le festività - Le ipotesi del governo

Roma – Entrerà in vigore il 4 dicembre il dpcm che riscrive le regole per contenere i contagi da Covid-19. Molti divieti in vigore saranno confermati, così come la divisione dell’Italia in fasce: gialla, arancione e rossa. E se la speranza del governo è che per Natale il paese sia una grande zona gialla, l’imperativo resta sempre lo stesso: massima prudenza.

Il premier Giuseppe Conte e tutto l’esecutivo sembrano optare per la linea dura. Stando a quanto emerso dalle riunioni di ieri, nel prossimo decreto in vista delle festività, si dovrebbe andare verso lo stop agli spostamenti da un comune all’altro per Natale e Capodanno.

I “punti fermi su cui si muoverà l’impianto”, per il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, sono due: “Limiti di orario e limitazione della mobilità tra regioni”. Ossia coprifuoco confermato alle 22 sempre e divieto di spostamento pure tra zone gialle. I ristoranti potrebbero restare sempre aperti a pranzo, anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno, nella zona gialla. Il 31 dicembre, per evitare veglioni, quelli all’interno degli hotel potrebbero dover chiudere alle 18.

Negozi chiusi alle 21 e stop, dal 21 dicembre, agli spostamenti tra le regioni per raggiungere le seconde case. Sempre dal 21 gli spostamenti tra regioni gialle potrebbero essere consentiti solo per far ritorno al proprio luogo di residenza, con una previsione che dovrebbe essere estesa ai luoghi di domicilio. La scelta del governo sarebbe stata fatta “per limitare al massimo i trasferimenti che, come accaduto la scorsa estate, hanno veicolato il virus in tutto il paese”. Sarà sempre previsto il ritorno presso la propria residenza o domicilio e si sta ancora discutendo se concedere deroghe per evitare che gli anziani debbano trascorrere le festività da soli, dunque consentendo a un parente stretto di muoversi.

Vietate le crociere nel periodo natalizio e confermata la chiusura degli impianti sciistici.

2 dicembre, 2020