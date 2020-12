“Strada Acquabianca, palo danneggiato dall’incidente lasciato a bordo strada”

Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Antonio Feroce

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ormai gli organi di informazione come Tusciaweb restano l’unico sistema per far sentire la voce del semplice cittadino, non cliente, non amico di qualcuno.

Voglio segnalare quanto capitato venerdì mattina davanti casa mia, in strada Acquabianca, sede di un incidente stradale qualche giorno fa quando un automobilista è uscito di strada danneggiando un cartello segnaletico.

Con solerzia la provincia, visto che la polizia municipale interpellata mi ha detto che è compito della provincia, ha sostituito questa mattina il cartello impiegando tre operai che rapidamente hanno eseguito il lavoro.

Purtroppo i solerti operai hanno lasciato sul bordo della strada il palo danneggiato. Oltre al danno ambientale evidente questo può provocare pericolo per la circolazione ed ulteriore ostacolo al deflusso già precario dell’inesistente cunetta. Evidentemente provvederò a togliere personalmente il vecchio palo e smaltirlo nelle sedi consone.

Sono però stufo del pressappochismo, dell’assoluta mancanza di professionalità e dell’ impunità imperante. Quindi questa mia lettere vuole essere purtroppo solo uno sfogo. Perché se smettiamo di indignarci e lasciar correre resteremo sempre nel medioevo.

Antonio Feroce

19 dicembre, 2020