“Superstrada, perché è chiuso uno dei due ingressi per Orte?”

Lettere - Viterbo -

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In merito alla gestione del traffico in corrispondenza dello svincolo nord di Viterbo non riesco a capire come mai uno dei due ingressi per Orte resta chiuso (quello che si trova per chi viene da Montefiascone), quando invece l’altro è aperto.

Questo comporta un aggravio alla circolazione proprio perché se provieni da Montefiascone e devi andare a Orte l’unico tragitto è quello di arrivare quanto meno alla nuova rotatoria di fronte al cimitero per poi tornare indietro e prendere finalmente l’unica rampa in ingresso aperta.

Ma non sarebbe meglio aprire anche l’altra, chiudendo solamente quella per Vetralla?

L’unica spiegazione potrebbe essere che rimane chiusa in quanto ci sono problemi sul ponte in attraversamento sulla Cassia che si trova appena entrati in carreggiata, ma a questo punto mi domando: perché le auto possono passare sotto e non sopra?

Pier Paolo Miralli

13 dicembre, 2020