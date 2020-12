“In tanti hanno confezionato i regali con la carta tricolore di FdI”

Viterbo - Il partito fa un bilancio dell'iniziativa lanciata nel capoluogo e a Vetralla a sostegno del commercio locale - Al gazebo il sindaco Giovanni Arena e il deputato Mauro Rotelli

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Grande successo per i gazebo di Fratelli d’Italia organizzati stamattina a Viterbo e Vetralla. In tanti hanno approfittato dell’iniziativa lanciata dal partito a sostegno del commercio locale, le botteghe artigiane e i negozi di prossimità.

Portando avanti la storica battaglia per le aziende nazionali e i prodotti tipici, chiunque ha acquistato un prodotto realizzato in Italia e comprato in un negozio di vicinato. Con l’aiuto dei volontari, le persone hanno potuto confezionare i prodotti con un’inedita carta regalo recante il logo della campagna “compra italiano, compra locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale”.

Un’idea che ha riscosso un grande consenso e che, allo stesso tempo, ha dato una spinta di incoraggiamento agli acquisti in difesa del nostro sistema economico.

FdI Viterbo

Condividi la notizia:











13 dicembre, 2020