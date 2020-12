Taurino: “Bisogna essere realisti, dobbiamo salvare la categoria”

Sport - Calcio - Serie C - L'allenatore della Viterbese alla vigilia della partita di recupero contro il Palermo: "Bisogna lottare e bisogna soffrire"

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Serve un’inversione di rotta.

Concetto alquanto scontato per la Viterbese, che si appresta ad affrontare la trasferta di Palermo per il recupero dell’ottava giornata.

Reduce da due sconfitte su due, il neoallenatore Roberto Taurino chiede ai suoi impegno e determinazione, per provare a uscire da una crisi che dura da inizio stagione e che ha fatto sprofondare i gialloblù al penultimo posto in classifica.

“Dobbiamo trovare energie nuove – spiega l’allenatore – ma al di là di tutto la vera risorsa deve essere quella mentale. Bisogna essere realisti e capire che il campionato è di una squadra che deve lottare per salvare una categoria che questa piazza stamerita. Bisogna lottare e bisogna soffrire.

Urso? Torna tra i convocati. Simonelli? Ci dà alternative ma non carichiamolo troppo. Quello che voglio vedere domani è una squadra. Una squadra per tutta la partita. Una squadra che affronta un match complicato con la voglia di fare bene. Se abbiamo tutto questo nella testa e nel cuore possiamo dar fastidio. Poi, ci può stare fare una bella prestazione e non vincere ma già questo sarebbe un ottimo risultato. Subito dopo cercheremo di migliorare la tecnica e la tattica, ma ci penseremo poi.

Il Palermo? Dopo un avvio difficile ha ingranato e sarà molto difficile affrontarlo. Ripeto, va affrontato da squadra ripartendo dall’ultima mezz’ora di domenica in cui almeno ha avuto una reazione. Servirà anche fortuna ma quella fortuna va cercata”.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

recuperi

mercoledì 2 dicembre

Palermo – Viterbese

Casertana – Vibonese

Catania -Bisceglie

Potenza – Avellino

Serie C – girone C

14esima giornata

domenica 6 dicembre

Paganese – Bari (sabato)

Foggia – Palermo

Catania – Cavese

Potenza – Viterbese

Teramo – Vibonese

Ternana – Bisceglie

Catanzaro – Turris

V. Francavilla – Avellino

Casertana – Monopoli (lunedì)

Riposa: Juve Stabia

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 33 13 10 3 0 34:8 26 Bari 26 12 8 2 2 24:11 13 Teramo 24 12 7 3 2 15:8 7 Turris 20 12 5 5 2 15:14 1 Catanzaro 19 12 5 4 3 13:13 0 Juve Stabia 18 13 5 3 5 12:11 1 Foggia 18 13 5 3 5 14:15 -1 Catania (-2) 16 11 5 3 3 11:12 -1 Avellino 15 9 4 3 2 13:10 3 Palermo 15 11 4 3 4 11:11 0 Monopoli 13 11 3 4 4 9:13 -4 Vibonese 13 11 3 4 4 15:15 0 Paganese 12 13 2 6 5 12:17 -5 V. Francavilla 11 13 2 5 6 14:18 -4 Bisceglie 10 9 2 4 3 9:9 0 Potenza 10 12 2 4 6 14:22 -8 Casertana 9 10 2 3 5 12:19 -7 Viterbese 7 11 1 4 6 7:14 -7 Cavese 5 12 1 2 9 8:22 -14

1 dicembre, 2020