Test rapidi al via da venerdì alla Casa della salute

Soriano nel Cimino - I tamponi potranno essere effettuati solo su appuntamento che dovrà essere richiesto tramite il proprio Mmg o Pls

Condividi la notizia:











Soriano nel Cimino – Riceviamo e pubblichiamo – Lotta al Covid, in arrivo per i cittadini un’ottima notizia.

Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale a partire da venerdì 4 dicembre sarà possibile effettuare i tamponi rapidi alla Casa della Salute. Un’opportunità importante per i cittadini che non dovranno più spostarsi per sottoporsi ai testi antigenici.

Un servizio valido e funzionale che l’amministrazione comunale di Soriano nel Cimino ha voluto fornire ai cittadini in questo momento così critico.

A seguito delle direttive della Regione Lazio e della Asl di Viterbo, con la collaborazione della Casa della Salute di Soriano nel Cimino, dei Medici di Medicina Generale (Mmg) e dei Pediatri di libera scelta (Pls), dei volontari della locale protezione civile e della Cri,; a partire dal 4 dicembre alla “Casa della Salute” di Soriano nel Cimino, in via Innocenzo VIII – 71, si potranno eseguire i tamponi rapidi. Questi test saranno gratuiti per i casi espressamente previsti dalla normativa di prevenzione e cura del Covid 19.

I tamponi potranno essere effettuati dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17, solo su appuntamento che dovrà essere richiesto tramite il proprio Medico di medicina generale (Mmg) o tramite il Pediatra di libera scelta (Pls) e solo per i seguenti casi:

1. Conviventi asintomatici di un positivo Covid – 19 al decimo giorno di isolamento;

2. Soggetti positivi che al 21esimo giorno dal tampone molecolare non abbiano più avuto sintomi negli ultimi 7 giorni e debbano richiedere il certificato di avvenuta negativizzazione;

3. In tutti i casi asintomatici in cui venga richiesto dal Medico di medicina generale o dal Pediatra di libera scelta.

Per tutti gli altri casi, invece, è prevista la possibilità di richiedere il servizio di tamponi rapidi a pagamento nelle farmacie Muscolino e Belati. Questo servizio verrà svolto nel piazzale della sede della protezione civile di Soriano nel Cimino, in via del Casalaccio. Per accedere ai tamponi rapidi nelle farmacie servirà la prenotazione telefonica ai numeri:

– Farmacia Muscolino: tel. 0761748194

– Farmacia Belati: tel. 0761745025.

In vista dell’avvio del progetto di prevenzione del Covid, che sarà al servizio della cittadinanza, l’amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione.

Comune di Soriano nel Cimino

Condividi la notizia:











2 dicembre, 2020