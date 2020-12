Torna ‘Gustando il Natale’

Soriano nel Cimino - Quest'anno la manifestazione non può essere organizzata per via del Coronavirus - I prodotti locali verranno consegnati direttamente a casa

Soriano nel Cimino – Riceviamo e pubblichiamo – Noi del Comitato festeggiamenti Sant’Eutizio classe 1980 non riusciamo proprio a stare con le mani in mano… purtroppo l’attuale situazione non ci permette di organizzare la seconda edizione di Gustando il Natale. Ma se non possiamo deliziare i vostri palati per i vicoli del centro storico, perché non farlo dentro le nostre case?

Il nostro intento è sempre stato quello di lavorare sul territorio e farlo crescere, abbiamo così deciso di valorizzare l’artigianato enogastronomico sorianese a distanza.

Quest’anno potrete Gustare il Natale, acquistando per voi o per i vostri cari i nostri pacchi costituiti interamente da prodotti dei negozianti di Soriano. Vini locali, panettoni artigianali, dolcetti tipici, miele, ecc… e un nostro piccolo regalino. Tenuto conto delle difficoltà legate al momento che stanno vivendo i produttori e venditori, vogliamo dare sostegno all’economia locale.

Potrete vedere i pacchi sui nostri canali Facebook e Instagram o nella vetrina dell’Info point in piazza V.Emanuele II e prenotarli scegliendo tra due opzioni, tramite i nostri social o contattandoci telefonicamente (comitato_classe_1980 comitato soriano 1980 3406789045).

Saremo poi noi ad effettuare la consegna direttamente a casa vostra. Aiutateci a sostenere i nostri artigiani del gusto per questo Natale.

Comitato Festeggiamenti Sant’Eutizio Classe 1980

1 dicembre, 2020