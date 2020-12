Transenne di Natale in via San Girolamo…

Ripartiamo da San Pellegrino - Stanno in via San Girolamo da mesi e alcuni abitanti hanno deciso di appenderci delle luminarie - FOTO

Viterbo – Transenne addobbate come un albero di Natale. In via san Girolamo a Viterbo, a pochi passi da Porta della Verità. Un paio di transenne che, sentendo un po’ gli abitanti del posto, starebbero lì da settembre di quest’anno. A coprire una buca che si è formata davanti ad una casa. Una delle tante che caratterizzano la città dei papi e il suo centro storico.

Soltanto che questa volta, in vista delle feste, chi abita davanti alla buca ha deciso di rendere più gradevoli, e in qualche modo sopportabili, le transenne messe lì dal comune di Viterbo. E lo ha fatto con delle piccole luminarie che vengono accese di notte dai proprietari.

Viterbo – Le transenne in via San Girolamo

Le transenne starebbero lì da tre mesi. Una situazione simile a tante altre, da Pianoscarano a San Pellegrino fino alla zona attorno a via San Bonaventura. Pavimentazione rovinata oppure voragini che di tanto in tanto si formano lungo le strade. In sintesi, incuria, degrado e abbandono, le parole per decifrare il tutto. Un’incuria che le transenne lasciate lì per mesi tendono ad accentuare. Con la beffa che s’aggiunge al danno.

Daniele Camilli

19 dicembre, 2020