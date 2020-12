“Trenta famiglie di continuo senza corrente elettrica”

Anche tu redattore - Viterbo - Andrea Felici segnala il malfunzionamento di una cabina in centro soprattutto quando c'è maltempo

Viterbo – Sono anni che la cabina elettrica di enel distribuzione in via Sant’Antonio funziona male e disalimenta in continuazione 30 famiglie tra via Chigi e piazza del Gesù.

Ma in questi due giorni di pioggia, è stata una tragedia. È andata via la corrente per ore almeno quattro volte.

Una per dodici ore consecutive. Senza luce e riscaldamento. È una vegogna assoluta, in piena città, in pieno centro, famiglie e attività sono flagellate da un servizio da terzo mondo.

Mentre scrivo è la quinta volta e siamo al buio già da mezz’ora.

Andrea Maria Felici

9 dicembre, 2020