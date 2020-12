Troppe donne dirigenti, multato il comune di Parigi

Francia - 16 nuove nomine, ma solo 5 uomini - La legge stabilisce che ai posti di dirigente pubblico siano rappresentati entrambi i sessi almeno per il 40% ciascuno

Parigi – Troppe donne dirigenti nell’amministrazione comunale.

Il comune di Parigi dovrà pagare una multa di 90mila euro per non aver rispettato la legge che regola la parità di genere nella nomina dei dirigenti. La legge Sauvadet del 2018 stabilisce che in Francia ai posti di dirigente pubblico siano rappresentati entrambi i sessi almeno per il 40% ciascuno. A riferire la notizia è il quotidiano Le Monde.

Finite al centro dell’attenzione sarebbero le nomine di 16 dirigenti selezionati nel 2018 dalla sindaca Anne Hidalgo. Tra di loro solo 5 uomini. Secondo quanto riferisce Le Monde, comunque, una legge del 2019 dispenserebbe da questa regola nel caso in cui le nomine siano effettuate tutte contemporaneamente.

“È paradossale rimproverarci nomine che permettono di recuperare il ritardo che avevamo nella parità uomo-donna” ha commentato l’assessore alle Risorse umane Antoine Guillou. Grazie alle nuove nomine della sindaca Hidalgo il tasso complessivo di donne dirigenti è del 47% e del 56% di dipendenti donne.

