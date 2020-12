Tuscania, a Vibo Valentia è caccia al quarto successo di fila

Sport - Volley - Serie A3 - La squadra di coach Tofoli in campo domani alle 14

Nuova trasferta lunga per la Maury's Com cavi Tuscania che domani alle 14 scenderà in campo a Vibo Valentia per affrontare Pallavolo Franco Tigano Palmi nel recupero della quinta giornata.

I calabresi sono penultimi in classifica, ma hanno disputato solo due incontri, uno vinto col fanalino di coda Aci Castello e l’altro, domenica scorsa, perso nettamente a Grottazzolina costringendo la capolista ai vantaggi nel primo parziale.

Dopo un avvio a rilento, Tuscania viaggia ora sulle ali dell’entusiasmo sia per aver battuto Roma nel derby, sia per la serie di tre vittorie consecutive che ne hanno rilanciato le ambizioni.

“Sarà un’altra battaglia – spiega il libero Domenico Pace – perché Palmi è una buona squadra. Da tener d’occhio sono Parisi che è un palleggiatore esperto e l’opposto Laganà, che formano una buona diagonale. Ovviamente noi andiamo per vincere e per confermare il buon momento che stiamo attraversando. Ci aspetta comunque una vera battaglia”.

Probabile formazione dei padroni di casa: Parisi-Laganà in diagonale, Zappoli e Garofalo bande, Porcello e Remo al centro, Carbone libero.

Si gioca alle 14 agli ordini dei signori Antonio Gaetano e Fabio Scarfò. Diretta su Legavolley tv.

15 dicembre, 2020