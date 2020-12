Maltempo - Ancora interdette le provinciali Valle di Vico e Bassanese - La prefettura ha riaperto Caprolatta e Massarella - Crolla muro a Bassano in Teverina - Frana sulla Sorianese, viabilità ripristinata - FOTO

Viterbo – Tuscia sotto l’acqua, strade chiuse per allagamenti e smottamenti.

La pioggia incessante che continua a cadere in tutta la provincia di Viterbo sta provocando disagi alla circolazione dal nord al sud della Tuscia.

La prefettura “causa delle avverse condizioni meteo ha disposto la chiusura al traffico veicolare della strada provinciale Valle di Vico e della strada provinciale Caprolatta – secondo tronco”.

Inoltre, continua la nota dell’ufficio territoriale del governo “sono impraticabili per allagamento la strada provinciale Bassanese dall’uscita di Bassano Romano in direzione di Sutri e la strada provinciale Massarella al bivio Carbognano – Caprarola”.

Stamattina, intorno alle 7,40 i vigili del fuoco e i carabinieri erano intervenuti anche sulla provinciale 26 (Vignanellese) dove per via di uno smottamento si era reso necessario chiudere un tratto di strada in attesa che gli addetti ai lavori lo liberassero dalla frana.

Su tutto il territorio, come precisa anche la Prefettura, dislocate le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la protezione civile, che presidiano specialmente “i punti di maggiore criticità”.

Tratti di strada allagati, come segnalato, anche tra Fabrica di Roma e la frazione Faleri.

A Viterbo, sempre a causa del maltempo, rinviata l’accensione dell’albero di Natale a piazza del Comune.

Disagi, nel territorio capoluogo, anche sulla superstrada che in alcuni punti si era allagata, ma l’acqua è poi defluita e non c’è stato bisogno di interrompere la circolazione.

Vigili del fuoco in azione anche nei paesi della zona sud della provincia dove diverse cantine e piani bassi delle abitazioni si sono allagate. E’ successo in particolare a Nepi, Civita Castellana, Caprarola e Monterosi.

A Soriano nel Cimino c’è stata una frana sulla provinciale Sorianese, al km 1, ed è stata chiusa in direzione Fornacchia. Poco distante, in località Molinella, l’acqua piovana ha raggiunto livelli molto alti.

Un muro di cinta è crollato a Bassano in Teverina, in via Regina Elena. La strada è stata chiusa.

Un aggiornamento da parte della prefettura alle 13 segnalava la riapertura di strada provinciale Caprolatta – 2° Tronco e la strada provinciale Massarella.

Restano chiuse per impraticabilità la provinciale Valle di Vico e la provinciale Bassanese.

Nel pomeriggio, come spiegato dall’amministrazione comunale di Soriano nel Cimino: “Ripristinata la viabilità per le due frane che ci sono state oggi per il maltempo, una sulla provinciale Sorianese, al km 1, l’altra alla Madonna del Piano e lo straripamento della Molinella”.

8 dicembre, 2020