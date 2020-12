In un anno persi oltre 400mila posti di lavoro

Roma - Il calo dovuto alla crisi dei lavoratori autonomi - Stabile il numero degli occupati anche grazie al blocco dei licenziamenti

Roma – Oltre 400mila posti di lavoro persi in un anno. A rivelarlo i dati diffusi dall’Istat.

Secondo l’istituto di statistica, rispetto a ottobre del 2019, nello stesso mese del 2020 si sono registrate 473mila persone al lavoro in meno. Una flessione importante che non rallenta: tra settembre e ottobre di quest’anno gli occupati sono diminuiti ulteriormente, registrando un -0,1 per cento. 13mila unità in meno, tradotto in numeri.

Le categorie più colpite sono, come prevedibile, i lavoratori precari e gli autonomi. Nel dettaglio, per quanto riguarda i lavoratori a termine in un anno sono calati di 381mila unità mentre i lavoratori autonomi sono calati di 154mila. Sono aumentati invece gli occupati stabili +61mila, grazie al blocco dei licenziamenti.

Rispetto a febbraio 2020, l’occupazione è ancora inferiore di oltre 420mila unità (-136.000 per gli indipendenti, -284.000 per i dipendenti a termine e -4.000 per i permanenti) e rimane più elevato sia il numero dei disoccupati, di circa 80.000 unità, sia quello degli inattivi, di quasi 230.000 unità.

Le persone in cerca di lavoro in Italia sono 2.478.000. Gli occupati sono invece 22.843.000.

2 dicembre, 2020