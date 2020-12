“Un parcheggio che è una palude di fango, non illuminato e trasformato in una discarica abusiva”

Anche tu redattore - Viterbo - Marco Valentini segnala il degrado nell'area di sosta all'inizio di strada Teverina all'altezza degli svincoli per il semianello

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Gentile redazione,

segnalo un parcheggio vergognoso, probabilmente il peggiore di Viterbo e anche il più pericoloso. Inaccettabile consentire la sosta delle auto in un’area così degradata. Si tratta del parcheggio situato presso l’inizio di Strada Teverina all’altezza degli svincoli per il semianello.

Innanzitutto non è asfaltato e quindi a ogni pioggia si trasforma in una enorme palude di fango. Poi non è illuminato e parcheggiare lì con il buio favorisce danneggiamenti alle auto da parte di malintenzionati, è già successo più volte. C’è quella che dovrebbe essere una vecchia pesa per camion abbandonata, nascosta dalle erbacce altissime che ovviamente nessuno taglia. Infine degli incivili lo trasformano continuamente in una discarica abusiva.

Non so se si tratta di un parcheggio di proprietà comunale, ma l’amministrazione deve fare qualcosa perché tenere un parcheggio in queste condizioni ne va della sicurezza pubblica. Trovo assurdo che nessuno si interessi a questo problema, oltretutto è un parcheggio molto utilizzato in quanto è l’unico da cui raggiungere facilmente a piedi alcune attività commerciali adiacenti, tra cui una palestra molto frequentata in città.

Così come sono stati rifatti i parcheggi fuori porta Faul e in via Garbini di fronte agli uffici comunali, e pur criticando spesso questa amministrazione devo dire che sono stati fatti dei buoni lavori, anche gli altri ora è tempo che siano presi in considerazione: servono asfalto, illuminazione, telecamere, pulizia, cura del verde per dare sicurezza e decoro a quest’area che ne è del tutto priva.

Marco Valentini

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Tusciaweb non ha nessun obbligo di pubblicazione.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











10 dicembre, 2020