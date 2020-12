Un presepe per Willy, a Paliano il bambinello è di colore

Cronaca - Realizzato dai ragazzi di una struttura residenziale socio-riabilitativa - È stato allestito vicino al murale in ricordo del 21enne ucciso a Colleferro

Paliano – Un presepe speciale. Un presepe per ricordare Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a calci e pugni il 6 settembre scorso a Colleferro.

Paliano, un piccolo comune in provincia di Frosinone, a tre mesi dalla sua scomparsa ha deciso di rendergli omaggio con una natività inedita: tra le sagome di legno pitturate e decorate, c’è un bambinello di colore.

Il presepe artigianale è stato realizzato dai ragazzi di “Casa Johnny & Mary”, una struttura residenziale socio-riabilitativa ed è stato allestito in largo Aldo Moro, dove già campeggia il murale dedicato a Willy e realizzato dallo street artist Ozmo.

I personaggi sono sagome di legno e vi è la particolarità di un Gesù nero. “Una scelta voluta appositamente per rimarcare la diversità che quotidianamente i ragazzi di “Casa Jonny & Mary” incontrano – spiega il direttore della struttura Enzo Prisco -. Anche la decisione del luogo dove installare il presepe non è stata casuale. Anche Willy rappresenta la diversità, vale a dire la diversità di un modo di vivere basato sulla solidarietà e non sulla violenza”.

“Abbiamo accolto subito con grande piacere la volontà di “Casa Johnny & Mary” di installare un presepe nelle strade del nostro paese – ha commentato la vicesindaca e assessora alla Cultura Valentina Adiutori – Ancora più soddisfacente è stata la visione di quest’opera dai tratti particolari quanto inconsueti. Profondo il messaggio inoltre di questo presepe: non uniformarsi alla massa, nel modo di pensare, di agire, di apparire. È solo nella diversità che si può comprendere l’altro. A volte essere diversi non è una scelta, ma solo frutto di pregiudizi frutto dell’ignoranza. E questi ragazzi ce lo dimostrano. Grazie”.

14 dicembre, 2020