“Un traguardo importante, grazie Ischia di Castro”

Alessandro Palla per il 25esimo anniversario della fondazione dell'associazione C.B. Ischia Di Castro

Ischia di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Volevo spendere alcune parole in ringraziamenti in merito al 25esimo anniversario della fondazione dell’associazione C.B. Ischia Di Castro.

Preme porgere i dovuti ringraziamenti alle tantissime persone che, grazie al loro impegno profuso, hanno contribuito in questi anni alla crescita umana e professionale di questo gruppo coeso e motivato , il quale non si configura come un semplice gruppo di volontari bensì un tassello fondamentale operante in un più ampio sistema di rete di enti, servizi e istituzioni, associazioni che sono chiamate a scendere in campo nelle innumerevoli emergenze, per la salvaguardia delle persone e dei luoghi.

Per cui partendo dal direttivo dell’associazione, ringrazio il vice presidente Alessandro Scarcioni , il segretario Rossano Curre, il tesoriere Paolo Curre il consigliere Giuseppe Gavazzi, il consigliere Giovanni Gelsomini, il consigliere Pier Luigi Gavazzi e tutti i volontari che compongono l’organizzazione e alle loro famiglie, ai soci sostenitori; al sindaco che oltretutto è anche la prima autorità di protezione civile del territorio comunale, per cui, partendo dalla amministrazione di Filippo Peroni che fu presente alla nostra fondazione e accolse il nostro progetto dell’apertura di questa associazione mettendo a disposizione un locale come sede e poco dopo il primo contributo per iniziare ad acquistare piccole attrezzature.

Si passa all’amministrazione di Pietro Bartoccini proseguendo sempre come già in precedenza, ottenendo alcuni contributi e un ulteriore locale sempre come sede e l’acquisto di un pick-up con contributi regionali poi da parte nostra aver provveduto all’ allestimento per il servizio antincendio, infine le amministrazioni di Salvatore Serra con cui collaboriamo da diversi anni e fin da subito è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune e l’associazione per le varie prestazioni che si svolgono nel nostro territorio durante l’intero anno così da ottenere un contributo per sopperire alle varie spese.

Inoltre è stato formulato il contratto di comodato d’uso gratuito del mezzo pick-up comunale, sempre questa amministrazione ha continuato a mettere a disposizione i locali già da noi occupati come sede e altri per ricovero mezzi. Proseguendo nel nostro comune un grande ringraziamento va alla polizia municipale al suo comandante Smeraldo Marucci che fin da subito c’è sempre stato vicino e aiutato per qualsiasi pratica che inizialmente bisognava assolvere.

A tutti vigili che si sono avvicendati in questi anni, lo stesso vale per tutti dipendenti comunali che in più emergenze ci siamo trovati fianco a fianco a lavorare insieme sotto diretto controllo dell’ufficio tecnico che con professionalità ha sempre svolto le proprie funzioni, I Carabinieri Della stazione di Ischia Di Castro , c’è sempre stato un ottimo accordo e stima reciproca con i comandanti Ferdinando e Vittorio Colonna e tutti i loro militari, anche i carabinieri dei paesi limitrofi con cui aver collaborato , ulteriore ringraziamento vanno ai carabinieri forestali di Valentano e delle stazioni di Acquapendente – Bolsena – Montefiascone – Tuscania e Vetralla, Ai Vigili Del Fuoco di Viterbo e della caserma di Gradoli e Tarquinia, con i quali in più roghi estivi ci siamo incontrati e affumicati. Vanno ricordati i nostri Parroci Don Rossano e Don Antonio che ogni volta che ci doveva nominare non riuscendo a dire il nome dell’associazione ci indicava come “ quelli della uno bianca.

A tutti i preti ischiani mandando un ringraziamento al nostro vescovo Lino e al vicario Don Luigi che nei nostri confronti ha dato sempre il suo contributo umano e spirituale. A tutte le associazioni e gruppi Ischiani di qualsiasi tipologia: sociale religiosa e sportiva per aver condiviso il senso volontaristico e senza alcun fine e scopi personali, A tutti i commercianti artigiani ed esercenti che in questi anni anche per una semplice pesca di beneficenza si sono prodigati a offrirci prodotti e materiali a titolo gratuito, un abbraccio va a tutte le organizzazioni di volontariato di Protezione civile sia locali e non con cui collaboriamo più frequentemente: AVPC Acquapendente- ASVOM Montefiascone-Tuscia Viterbo- GREL Roma – Club C.B. E. Mattei Fano – Timone 1 Cellere- G.C. Farnese- AVPC Latera – Aquila Canino-G.C. Bolsena-Prociv Onano – Vulci 1 Montalto Di Castro- G. C. Vitorchiano- G. C. Montalto di Castro – AEOPC Tarquinia . G.C. Piansano,- AVPC Marta – Volontari del Soccorso Vetralla – Monti Prenestini Castel San Pietro – Gamberone San Cesareo – GABI Zagarolo – G. C. Palestrina – Radio Soccorso Anagni – ASA Rocca di Papa- ANAI Roma – I Lupi Roma etc.. inoltre al Presidente Massimiliano Giorgi e al Direttivo del Coreir Corpo Regionale Intervento Rapido e a tutte le associazioni affiliate di cui l’Associazione C. B . Ischia di Castro ne è componente e fondatrice dello stesso, al Presidente Patrizio Losi e Direttivo della FIR CB SER nazionale e a tutte le organizzazioni aderenti sparse nelle varie regioni italiane.

Vanno inviati i ringraziamenti a tutti i funzionari dell’Agenzia di Protezione civile del Lazio e del Dipartimento Nazionale che dal 2005 grazie a bandi e contributi hanno potenziato la nostra operatività con l’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature, ai ragazzi della Sala Operativa con cui abbiamo condiviso giornate intere a gestire gli incendi ed emergenze sul territorio laziale.

A Daniele Boninsegna per aver messo a disposizione a titolo gratuito il proprio capannone per i nostri mezzi nel frattempo che vengano ultimati i lavori dei garage comunali . ai diversi donatori che tramite la nostra associazione, nell’ultima emergenza Covid -19 hanno finanziato una spesa solidale per aiuti a tante famiglie Ischiane, all’apicoltore Valerio Talucci che ha offerto i propri prodotti da distribuire a tante famiglie.

Sono arrivato alla fine dei miei ringraziamenti, e ancora voglio ricordare tutti i nostri fornitori sia di attrezzature che di vestiario alle officine meccaniche e artigianali di cui abbiamo avuto bisogno soprattutto in tempi rapidi per le varie riparazioni, un grazie a tutti i cittadini Ischiani che fin qui ci hanno sostenuto e apprezzato. Grazie Ischia di Castro.

Alessandro Palla

11 dicembre, 2020