Civita Castellana - Non rispondeva al telefono da qualche giorno - Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118

Civita Castellana – Uomo trovato morto in casa a Civita Castellana.

Tragedia questa mattina in località Borghetto, a Civita Castellana. Stando alle prime ricostruzioni un uomo di mezza età è stato trovato morto nella sua abitazione.

Da qualche giorno la sorella avrebbe provato a contattarlo telefonicamente ma senza ricevere nessuna risposta. Preoccupata ha quindi allertato i carabinieri.

Insieme a loro sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto rompere una finestra per riuscire ad entrare in casa. Una volta all’interno hanno fatto la tragica scoperta.

I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali.

I carabinieri si stanno occupando di tutti gli accertamenti del caso.

15 dicembre, 2020