Coronavirus - Marco Cavalleri dell'Agenzia europea per i medicinali: "Applicheremo criteri di efficacia, qualità e sicurezza"

Amsterdam – Vaccino Covid, Ema: “Sperimentato in tempo record, ma in sicurezza”.

“Ci troviamo a sperimentare un vaccino in tempi record, ma raccoglieremo lo stesso numero di dati e prove come facciamo di solito. Applicheremo criteri di efficacia, qualità e sicurezza anche per il Coronavirus”. Così Marco Cavalleri, responsabile per le strategie dei vaccini dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), durante un incontro sull’efficacia, la sicurezza e la qualità dei vaccini.

I vaccini al momento sotto esame per l’approvazione sono Moderna, Pfizer, Janssen, Astra Zeneca.

Cavalleri ha però precisato che “tuttavia ci sono diversi attori che sono entrati in contatto con Ema e alcuni potrebbero iniziare presto il procedimento per l’approvazione”.

Secondo quanto riporta l’Ansa, Ema ha chiesto alle aziende che almeno un quarto delle sperimentazioni per i vaccini (su 30mila adulti) siano svolte su adulti over 65 e su soggetti con patologie cardiovascolari o diabetiche, maggiormente a rischio per il Covid.

“È importante continuare a indossare la mascherina, mantenere il distanziamento e le misure igieniche – ha ribadito Cavalleri – fin quando gran parte della popolazione non sarà vaccinata e si avranno prove sull’efficacia del vaccino”.

11 dicembre, 2020