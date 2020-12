Il valore delle parole sondato con un webinar

Viterbo - Unitus - Il 16 dicembre - All'interno le indicazioni per partecipare

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – All’università della Tuscia, la professoressa Annalisa Nesi terrà una lezione magistrale nel webinar “Parole come descrizione e parole come costruzione: la dinamica sociale del linguaggio” organizzato dal gruppo di ricerca Trust (Trasformazioni delle relazioni umane, sociali e tecnologiche) Deim e Disucom, mercoledì 16 dicembre ore 14,30.

La professoressa Annalisa Nesi (Università di Siena) terrà una lezione magistrale sul valore delle parole, in particolare nella duplice funzione di strumenti per descrivere la realtà e di mezzi per definire e costruire il mondo reale.

Si tratta della voce autorevole di una studiosa che si è impegnata non solo in sede universitaria ma anche nell’Accademia della Crusca; la professoressa Nesi si confronterà con i colleghi dell’università della Tuscia, ciascuno dei quali affronterà un profilo in un dialogo con la studiosa.

Interverranno Chiara Moroni, Alessandro Sterpa, Alessandro Fusi, Fabio Pacini, Luigi Di Gregorio e Michele Negri.

L’iniziativa, in continuità con quella che ha visto la partecipazione del professor Giulio Maira e dedicata al funzionamento del cervello umano, si colloca nell’ambito delle iniziative del gruppo di ricerca Trust: Trasformazioni delle relazioni umane, sociali e tecnologiche dell’università degli Studi della Tuscia nei dipartimenti Deim e Disucom.

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, per ulteriori informazioni e per il ricevere il link per partecipare è necessario contattare la segreteria organizzativa inviando una mail a alessandra.coiante@unitus.it

