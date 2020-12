“Il Vaticano ridurrà a zero le emissioni entro il 2050”

Roma - Papa Francesco al summit delle Nazioni unite sul clima: “Non rubiamo alle nuove generazioni la speranza in un futuro migliore”

Città del Vaticano – “Oltre ad adottare alcune misure che non possono più essere rimandate, è necessaria una strategia che riduce le emissioni nette a zero”.

Papa Francesco è intervenuto in videochiamata all’High level virtual climate ambition, il summit organizzato dalle Nazioni unite per fare il punto della situazione sulla questione ambientale.

“L’attuale pandemia e il cambiamento climatico – ha spiegato il pontefice -, che non hanno solo rilevanza ambientale ma anche etica, sociale, economica e politica, incidono soprattutto nella vita dei più poveri e fragili e fanno appello alla nostra responsabilità di promuovere, con un impegno collettivo e solidale, una ‘cultura della cura’ che metta al centro la dignità umana e il bene comune”.

“Da un lato – ha illustrato papa Francesco -, lo stato della Città del Vaticano si impegna a ridurre a zero le emissioni nette prima del 2050, intensificando gli sforzi di gestione ambientale, già in corso da alcuni anni a questa parte, che rendono possibile l’uso razionale delle risorse naturali come l’acqua e l’energia, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile, il rimboschimento e l’economia circolare anche nella gestione dei rifiuti”.

“Dall’altra parte – ha proseguito il pontefice -, la Santa Sede è impegnata a promuovere un’educazione all’ecologia integrale. Le misure politiche e tecniche devono essere combinate con un processo educativo che favorisca un modello culturale di sviluppo e sostenibilità centrato sulla fraternità e l’alleanza tra l’essere umano e l’ambiente”.

“Ho inaugurato il patto educativo globale – ha concluso Bergoglio -, per accompagnare le scuole e le università cattoliche, frequentate complessivamente da oltre 70 milioni di studenti in tutti i continenti. È giunto il momento di cambiare rotta. Non rubiamo alle nuove generazioni la speranza in un futuro migliore”.

13 dicembre, 2020