Verifica di governo e Recovery plan, Renzi chiede un rinvio dell’incontro con Conte

Roma - Il leader di Italia Viva vuole una marcia indietro del governo sulla task force: "Le ministre sono pronte a lasciare"

Roma – Verifica di governo, salta l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in programma per il primo pomeriggio di oggi a palazzo Chigi.

Le ragioni dell’annullamento dell’appuntamento sarebbero legate all’assenza della ministra Teresa Bellanova, impegnata a Bruxelles. L’incontro, fanno sapere fonti di Italia Viva, verrà dunque spostato ai prossimi giorni, probabilmente entro venerdì.

Intanto, in attesa che il faccia a faccia venga riprogrammato, Matteo Renzi continua sulla sua linea: ottenere una sostanziale marcia indietro del governo sulla governance del Recovery plan e sulla nascita di una task force per monitorare i progetti da realizzare con i fondi europei. In caso contrario, il leader di Italia Viva si dice pronto a far cadere il governo. E questo nonostante ieri il premier Conte, all’avvio delle consultazioni, abbia ottenuto l’appoggio di M5s e Pd a procedere con l’esecutivo e un no secco all’ipotesi rimpasto.

“Sui temi del “salto di qualità” del governo diremo la nostra al premier con un documento scritto appena ci sarà occasione di incontrarci” scrive Renzi nella Enews. “Appena consegnato al premier, lo manderemo a tutti gli amici delle Enews. Stiamo facendo una battaglia per le idee, non per le poltrone: all’incontro verranno anche le ministre, che sono pronte a rimettere il mandato, se serve. Perché chi dice che noi facciamo confusione per avere mezza poltrona in più deve prendere atto che noi siamo l’unico partito che è pronto a rinunciare alle poltrone, non a chiederle”.

“Noi chiediamo di parlare di politica e di Recovery fund, non di rimpasto e poltrone come naturalmente da giorni vogliono far credere le veline di Palazzo – prosegue ancora Renzi, come riferisce Repubblica -. E andremo a dire al premier – con le due ministre presenti – che noi facciamo politica se possiamo portare avanti le idee, non per difendere due poltrone”.

Intanto il premier Conte, in un’intervista alla Stampa, ha spiegato: “Ci sono state chiare note critiche da parte di una forza politica, in particolare Italia Viva, ed è giusto che ci sia questo confronto. Ma i cittadini devono stare tranquilli: non vogliamo, o almeno io non voglio disperdere energie rispetto all’azione di governo che in questo momento di emergenza è ovviamente ancora più intensa”.

15 dicembre, 2020