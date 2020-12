Roma - Durante la discussione in aula è scoppiata nuovamente la bagarre

Condividi la notizia:











Roma – Via libera anche dal senato, il dl sicurezza è legge.

Con 153 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti, il senato ha rinnovato la fiducia al governo con l’approvazione senza modifiche rispetto alla camera della conversione in legge dei decreti dell’esecutivo su immigrazione e sicurezza.

Ha deciso invece di non votare il centrodestra in segno di protesta contro il dl sicurezza che, di fatto, manda in pensione i decreti di Matteo Salvini.

Prima delle operazioni di voto, nell’aula ci sono stati dei momenti di tensione. È scoppiata nuovamente la bagarre in aula, come già successo ieri, dopo che dai banchi dell’opposizione è scattata la protesta. Come riportano diversi media, a seguito del parapiglia che si è venuto a creare, un commesso di Palazzo Madama è finito in infermeria. Sembrerebbe inoltre, come riportano diversi media, che il questore del senato si sia lussato un spalla.

“Da due giorni, i senatori della Lega sono scatenati – ha twittato il capogruppo dem al senato Andrea Marcucci -. Ora spintoni ai commessi, ed al questore. È un clima inaccettabile per il senato”.

Condividi la notizia:











18 dicembre, 2020