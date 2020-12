“Il traffico da Terni dirottato sulla Tuscanese, via Marconi a doppio senso”

Viabilità - Viterbo - Il sindaco spiega i provvedimenti in vigore dalla prossima settimana

Viterbo – Viabilità, il sindaco Giovanni Arena annuncia le nuove modifiche.

“Ieri pomeriggio – spiega il primo cittadino -, insieme agli agenti della polizia locale, ho effettuato un sopralluogo nelle zone interessate per valutare l’impatto dei prossimi provvedimenti”.

Dopo la chiusura della superstrada e della tangenziale Giorgio Almirante, “con l’inizio della settimana verranno prese nuove soluzioni relativamente alla viabilità nel quadrante nord della città”.

“Per chi proviene dalla Cassia nord (Montefiascone), verrà aperto lo svincolo della superstrada per Orte. Il traffico proveniente da Terni (superstrada), verrà invece dirottato sulla Tuscanese per poi, all’altezza di strada Bagni, riprendere la superstrada in direzione Vetralla/Civitavecchia. Con la rimozione di alcuni new jersey, per gli automobilisti provenienti dalla Cassia Nord (Montefiascone) sarà inoltre possibile immetersi in direzione via Garbini“.

Domani riapre la tangenziale Almirante. “Lunedì verrà anche riaperto il raccordino e, grazie all’impegno dei tecnici dell’Anas, è probabile che tra circa dieci giorni sarà possibile procedere alla riattivazione, con doppio senso di marcia, della parte di superstrada opposta a quella danneggiata”.

“Infine, per rendere più scorrevole il traffico cittadino, solo per il periodo natalizio, anche via Marconi verrà resa percorribile nei due sensi di marcia”.

13 dicembre, 2020