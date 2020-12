Villa Ilvana, una tenda esterna per favorire il distanziamento sociale

Montalto di Castro - Il delegato alla Sanità Fabio Valentini: "Un impegno per rispondere alle esigenze di utenti, medici e operatori sanitari"

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione comunale nei prossimi giorni installerà una tenda pneumatica esterna al piano inferiore del complesso di Villa Ilvana, per favorire il rispetto del distanziamento sociale e delle regole comportamentali previste per questa lunga emergenza sanitaria.

La copertura sarà messa a disposizione non solo dei medici di base ma anche delle farmacie del territorio comunale e soggetti autorizzati dalla normativa dove verranno effettuati tamponi e test sierologici, evitando così gli assembramenti all’interno delle strutture.

“Un impegno che abbiamo voluto assumere per rispondere alle esigenze degli utenti, dei medici e degli operatori sanitari – dichiara il delegato alla Sanità Fabio Valentini –. L’attenzione non è mai troppa, soprattutto in questa situazione emergenziale. Pertanto laddove è possibile bisogna intervenire per garantire una fruizione dei servizi in maniera sicura.

Siamo giunti a questo intervento dopo un confronto con diverse realtà del territorio, tra cui medici, cittadini e associazioni del luogo. Approfittiamo anche per ringraziare la Prociv Arci Vulci I che provvederà, con la sensibilità che la contraddistingue, all’installazione della struttura”.

Comune di Montalto di Castro

9 dicembre, 2020