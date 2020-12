Viterbese quasi al completo, in gruppo anche De Falco e Palermo

Sport - Calcio - Serie C - La squadra di Taurino continua a lavorare per la sfida di domenica al Catania - I due centrocampisti proveranno ad esserci, così come Tounkara

Condividi la notizia:











Viterbo – (s.s.) – Per la sfida al Catania la Viterbese è quasi al completo.

Nella seduta di ieri, infatti, sia De Falco che Palermo sono tornati a lavorare con il gruppo con l’obiettivo di esserci almeno per la panchina.

Anche Tounkara, uscito malconcio dalla partita di domenica scorsa sul campo del Potenza, è tornato ad allenarsi in maniera personalizzata ma le sue condizioni appaiono in crescita. Per il centravanti saranno fondamentali i prossimi allenamenti.

Problemi di abbondanza, dunque, per Taurino. Che dopo aver attraversato una frase critica può allenare la squadra in maniera più distesa. E con il passare dei giorni, il gruppo sembra iniziare a integrare in maniera più completa i concetti del tecnico leccese.

Dopo il doppio allenamento di ieri, la squadra tornerà sul campo stamani e poi domani per due singoli. La rifinitura di sabato è prevista sempre per il mattino.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

15esima giornata

domenica 13 dicembre

Juve Stabia – Potenza (sabato)

Palermo – Casertana

Cavese – V. Francavilla

Viterbese – Catania

Avellino – Ternana

Bari – Vibonese

Turris – Teramo

Monopoli – Foggia

Bisceglie – Catanzaro

Riposa: Paganese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 36 14 11 3 0 37:8 29 Bari 29 13 9 2 2 25:11 14 Teramo 25 13 7 4 2 17:10 7 Catanzaro 22 13 6 4 3 16:14 2 Foggia 21 14 6 3 5 16:15 1 Catania (-2) 20 13 6 4 3 14:13 1 Turris 20 13 5 5 3 16:17 -1 Avellino 18 11 5 3 3 14:11 3 Juve Stabia 18 13 5 3 5 12:11 1 Vibonese 17 13 4 5 4 19:17 2 Palermo 16 13 4 4 5 14:16 -2 V. Francavilla 14 14 3 5 6 15:18 3 Monopoli 13 12 3 4 5 10:15 -5 Paganese 12 14 2 6 6 12:18 -6 Casertana 12 12 3 3 6 14:22 -8 Viterbese 11 13 2 5 6 13:19 -6 Bisceglie 10 11 2 4 5 9:14 -5 Potenza 10 14 2 4 8 16:26 -10 Cavese 6 13 1 3 9 9:23 -14

Condividi la notizia:











10 dicembre, 2020