Viterbese sempre più giù, penultimo posto e peggior attacco del girone

di Samuele Sansonetti

Viterbo – La palma di peggior attacco è uno dei premi meno ambiti del calcio.

In questo momento, nel girone C di serie C, spetta alla Viterbese, ferma a sette reti in 11 incontri e sola all’ultimo posto della classifica di gol segnati.

Le uniche tre squadre non ancora in doppia cifra sono i gialloblù, la Cavese e il Bisceglie, che rispetto alla formazione laziale sono andate in gol otto e nove volte (ma con un match in più i primi e due in meno i secondi).

Se è vero che in molte occasioni le statistiche sono relative, in questo caso si può dire senza dubbio che il problema principale della Viterbese è la scarsa produzione offensiva, che di conseguenza porta gli attaccanti a segnare pochissimo.

I gol subiti, invece, sono nella media e per accertarlo basta osservare, tra i tanti esempi, quello della Turris, che è quarta con lo stesso numero di reti subite dei laziali (14) ma ne ha messe a segno 15.

La difesa regge abbastanza bene e lo dimostra anche il fatto che solo una volta ha subito più di due reti (il 3-0 di Bari). Negli altri dieci casi per tre volte ha subito due reti, per cinque volte na ha subita una e per due volte ha concluso l’incontro con la porta imbattuta. Da registrare invece l’attacco e il supporto ai centravanti, quasi mai messi in condizione di essere pericolosi.

Tornata sul campo già ieri per via del turno di recupero da giocare sul campo del Palermo, la squadra di Roberto Taurino tornerà ad allenarsi stamani per poi partire nel pomeriggio con un volo per la Sicilia. L’incontro del Barbera prenderà il via domani alle 15.

Serie C – girone C

recuperi

mercoledì 2 dicembre

Palermo – Viterbese

Casertana – Vibonese

Catania -Bisceglie

Potenza – Avellino

Serie C – girone C

14esima giornata

domenica 6 dicembre

Paganese – Bari (sabato)

Foggia – Palermo

Catania – Cavese

Potenza – Viterbese

Teramo – Vibonese

Ternana – Bisceglie

Catanzaro – Turris

V. Francavilla – Avellino

Casertana – Monopoli (lunedì)

Riposa: Juve Stabia

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 33 13 10 3 0 34:8 26 Bari 26 12 8 2 2 24:11 13 Teramo 24 12 7 3 2 15:8 7 Turris 20 12 5 5 2 15:14 1 Catanzaro 19 12 5 4 3 13:13 0 Juve Stabia 18 13 5 3 5 12:11 1 Foggia 18 13 5 3 5 14:15 -1 Catania (-2) 16 11 5 3 3 11:12 -1 Avellino 15 9 4 3 2 13:10 3 Palermo 15 11 4 3 4 11:11 0 Monopoli 13 11 3 4 4 9:13 -4 Vibonese 13 11 3 4 4 15:15 0 Paganese 12 13 2 6 5 12:17 -5 V. Francavilla 11 13 2 5 6 14:18 -4 Bisceglie 10 9 2 4 3 9:9 0 Potenza 10 12 2 4 6 14:22 -8 Casertana 9 10 2 3 5 12:19 -7 Viterbese 7 11 1 4 6 7:14 -7 Cavese 5 12 1 2 9 8:22 -14

1 dicembre, 2020