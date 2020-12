Viterbese contro il tabù casalingo, la vittoria al Rocchi manca dal 9 febbraio

Sport - Calcio - Serie C - Tra pareggi, sconfitte e Covid-19 la squadra laziale non ottiene un successo interno da più di dieci mesi

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Domenica 9 febbraio. La Viterbese batte il Teramo 2-0 e conquista un importante successo in ottica playoff.

Nemmeno il tifoso più pessimista avrebbe potuto pensare che da allora la squadra laziale avrebbe passato più di dieci mesi senza vittorie interne.

Invece tra pareggi, sconfitte e soprattutto Covid-19 i gialloblù si ritrovano a dover sfatare un tabù che dura da tanto, troppo tempo e che sperano di infrangere domenica contro il Catania.

Nel complessivo le partite consecutive dei leoni senza vittorie casalinghe sono sette: con sei ko (Potenza e Rieti nella passata stagione più Avellino, Bari, Paganese e Foggia in quella attuale) e un pari (Bisceglie poco più di un mese fa). Non un numero esagerato, dunque. Ma comunque un fiotto importante da interrompere il prima possibile.

Tornata in campo ieri mattina, la squadra si allenerà anche oggi e domani con sedute singole e affronterà i siciliani domenica pomeriggio alle 15. Assente Tounkara probabilmente per terapie, l’attaccante rimane in forte dubbio mentre De Falco e Palermo dovrebbero farcela almeno per la panchina.

Serie C – girone C

15esima giornata

domenica 13 dicembre

Juve Stabia – Potenza (sabato)

Palermo – Casertana

Cavese – V. Francavilla

Viterbese – Catania

Avellino – Ternana

Bari – Vibonese

Turris – Teramo

Monopoli – Foggia

Bisceglie – Catanzaro

Riposa: Paganese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 36 14 11 3 0 37:8 29 Bari 29 13 9 2 2 25:11 14 Teramo 25 13 7 4 2 17:10 7 Catanzaro 22 13 6 4 3 16:14 2 Foggia 21 14 6 3 5 16:15 1 Catania (-2) 20 13 6 4 3 14:13 1 Turris 20 13 5 5 3 16:17 -1 Avellino 18 11 5 3 3 14:11 3 Juve Stabia 18 13 5 3 5 12:11 1 Vibonese 17 13 4 5 4 19:17 2 Palermo 16 13 4 4 5 14:16 -2 V. Francavilla 14 14 3 5 6 15:18 3 Monopoli 13 12 3 4 5 10:15 -5 Paganese 12 14 2 6 6 12:18 -6 Casertana 12 12 3 3 6 14:22 -8 Viterbese 11 13 2 5 6 13:19 -6 Bisceglie 10 11 2 4 5 9:14 -5 Potenza 10 14 2 4 8 16:26 -10 Cavese 6 13 1 3 9 9:23 -14

