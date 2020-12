Viterbese, Taurino perde Mbende per la sfida di Caserta

Sport - Calcio - Serie C - Il centrale, ammonito domenica dopo il fallo da rigore, salterà la prossima partita per squalifica

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Quinto giallo e un turno di squalifica per Emmanuel Mbende.

La sanzione scatterà oggi, quando sul sito della Lega Pro verrà pubblicato il consueto comunicato del giudice sportivo.

Per il difensore della Viterbese si è rivelata fatale l’ammonizione ricevuta al 93′ del match contro il Catania, il fallo di mano che ha procurato il rigore trasformato da Sarao per il 2-1 definitivo a favore degli ospiti.

Roberto Taurino perde dunque uno dei due giocatori più utilizzati finora (l’altro è Riccardo Daga), schierato sempre titolare e rimasto in campo per tutti i 1.260 minuti che la squadra laziale ha giocato nelle 14 partite di campionato.

L’indiziato principale per la sua sostituzione, visto il cambio di modulo con conseguente difesa a quattro, è Manuel Ferrani, che dovrebbe tornare dall’inizio dopo una tribuna e una gara in cui è partito dalla panchina.

Dopo il lunedì libero la Viterbese tornerà ad allenarsi oggi, per una settimana che condurrà all’ultima trasferta del 2020 da giocare sul campo della Casertana. Dodici punti per i rossoblù e undici per i laziali, quello del Pinto sarà un vero e proprio scontro salvezza: chi vincerà potrebbe lasciare la zona playout aggiungendo punti importanti alla classifica.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

16esima giornata

domenica 20 dicembre

Catanzaro – Juve Stabia (sabato)

Teramo – Cavese (sabato)

Bari – Avellino

Paganese – Monopoli

Potenza – Catania

Ternana – Turrus

Vibonese – Palermo

Casertana – Viterbese

V. Francavilla – Bisceglie

Riposa: Foggia

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 39 15 12 3 0 39:9 30 Bari 30 14 9 3 2 25:11 14 Teramo 27 15 7 6 2 19:12 7 Catanzaro 25 14 7 4 3 19:15 4 Foggia 24 15 7 3 5 19:17 2 Catania (-2) 23 14 7 4 3 16:14 2 Juve Stabia 21 14 6 3 5 14:11 3 Turris 20 13 5 5 3 16:17 -1 Palermo 19 14 5 4 5 16:16 0 Avellino 18 12 5 3 4 15:13 2 Vibonese 18 14 4 6 4 19:17 2 V. Francavilla 15 15 3 6 6 15:18 3 Monopoli 13 13 3 4 6 12:18 -6 Paganese 12 14 2 6 6 12:18 -6 Casertana 12 13 3 3 7 14:24 -10 Viterbese 11 14 2 5 7 14:21 -7 Bisceglie 10 12 2 4 6 10:17 -7 Potenza 10 15 2 4 9 16:28 -12 Cavese 7 14 1 4 9 9:23 -14

15 dicembre, 2020