Viterbo ambiente, completato il restyling del portale web

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – E’ online il nuovo sito di Viterbo Ambiente completamente rinnovato nello stile e nella grafica, riprogettato dal punto di vista funzionale in accordo ai servizi offerti dalla Viterbo Ambiente: da oggi i cittadini accedendo al solito indirizzo web www.viterboambiente.net potranno consultare tutti i servizi erogati dal gestore, le news, le modifiche, gli aggiornamenti e avranno a disposizione specifiche sezioni dedicate con informazioni dettagliate funzionali alla corretta esecuzione della raccolta differenziata.

Viterbo ambiente (società formata da Gesenu Spa e Coop tecno service Soc Coop.) opera nei territori di Viterbo e Montefiascone per la gestione del servizio di rifiuti. Lo scorso settembre è stato avviato il nuovo contratto di appalto con il comune di Viterbo che prevede tra le altre cose anche un articolato piano di comunicazione.

Oltre al sito, sul versante della comunicazione con l’utenza, è stata modificata anche l’infrastruttura che gestisce il numero verde/centralino che consentirà un accesso in contemporanea illimitato e che sarà sostenuto da una tecnologia in grado di gestire in automatico richieste di: prenotazione dei ritiri degli ingombranti, informazioni, segnalazioni, consultazione dell’eco-dizionario, o ricevere indicazioni sulle norme e relative sanzioni.

Fa parte del piano una campagna di comunicazione contro gli abbandoni e i conferimenti impropri dei rifiuti (oggetto anche di una campagna su cartellonistica stradale) e diversi corsi online che prevedono attività formativa con diretta su Zoom, con due specifiche iniziative: un corso per dipendenti pubblici per il dettaglio degli aspetti afferenti il servizio di raccolta dei rifiuti e un corso sul compostaggio domestico rivolto alle utenze interessate a questa pratica di riciclo.

Verranno altresì realizzati cinque video tutorial dedicati alle varie frazioni merceologiche per raccontare le corrette modalità di conferimento che verranno veicolati proprio sul nuovo sito aziendale. Infine, saranno realizzate video lezioni secondo quanto previsto dal progetto didattico delle scuole per sensibilizzare studenti e docenti su diversi argomenti: dal ciclo integrato dei rifiuti al funzionamento degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti.

15 dicembre, 2020