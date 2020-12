Altre sei vittime, tra cui un 51enne ricoverato in terapia intensiva

Coronavirus nell'Alto Lazio - Tre i morti nella Tuscia, per un totale di 158 - Il sindaco di Bomarzo: "Deceduto ospite della Rsa Myosotis"

Viterbo – Coronavirus nell’Alto Lazio: altre sei vittime, tra cui un 51enne.

Tre i decessi comunicati ieri, lunedì 30 novembre, dalla Asl di Viterbo: quello di una 72enne di Ronciglione, di un 79enne di Civita Castellana e di una 84enne di Montalto di Castro. Tutti e tre erano ricoverati nei reparti Covid dell’ospedale di Belcolle.

Nella Tuscia il totale dei morti sale a 158. Il sindaco di Bomarzo Marco Perniconi fa sapere che “un ospite della Rsa Myosotis è deceduto in seguito a un improvviso peggioramento.

Nelle ultime 24 ore sono morte tre persone anche in Sabina: un uomo di 51 anni, ricoverato in terapia intensiva, e due donne di 85 e 88 anni della “casa alloggio – fa sapere la Asl – di Tarano”.

Per quanto riguarda l’andamento del virus, ieri nella Tuscia sono stati accertati altri 45 casi per un totale di 7mila 111. Tra i nuovi positivi, tre sono under 18 e per cinque si è reso necessario il ricovero in ospedale. A Belcolle i pazienti con il Coronavirus sono 101: otto in terapia intensiva, 34 nel reparto di malattie infettive e 59 in quello di medicina Covid.

I guariti o chi ha concluso l’isolamento sono 148, per un totale di 4mila 399. Gli attualmente contagiati sono 2mila 555.

In Sabina, invece, le infezioni in corso sono 1365. Nelle ultime 24 ore, hanno contratto il virus in novanta. La regione Lazio specifica che “sono trentasei i casi con link alla Rsa di Montebuono, dove è in corso l’indagine epidemiologica”. Il Reatino ha registrato anche 61 negativizzazioni.

Numeri più bassi, invece, nell’hinterland di Civitavecchia. Ieri la Asl Roma 4 ha riscontrato quindici nuovi contagi e ventiquattro negativizzazioni. Gli attualmente positivi sono 1967.

Nelle ultime 24 ore le tre Asl dell’Alto Lazio hanno comunicato 150 casi, 233 guarigioni e sei vittime. Gli attualmente positivi sono 5mila 887.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 7111 (2064 a Viterbo; 5047 in provincia)

Attualmente positivi: 2555

Guariti: 4399

Morti: 157 + 1

Ricoverati: 101 (8 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 10396

Comuni con positivi

+Viterbo: 2064 casi (41 morti e 1464 guariti)

+Civita Castellana: 464 casi (6 morti e 275 guariti)

+Montefiascone: 385 casi (21 morti e 195 guariti)

+Vetralla: 270 casi (2 morti e 148 guariti)

+Tarquinia: 254 casi (3 morti e 143 guariti)

+Nepi: 230 casi (3 morti e 126 guariti)

+Vitorchiano: 177 casi (96 guariti)

Capranica: 174 casi (2 morti e 122 guariti)

+Tuscania: 170 casi (7 morti e 123 guariti)

+Orte: 165 casi (1 morto e 91 guariti)

+Fabrica di Roma: 156 casi (1 morto e 72 guariti)

+Ronciglione: 148 casi (1 morto e 78 guariti)

+Acquapendente: 120 casi (7 morti e 64 guariti)

+Grotte di Castro: 110 casi (2 morti e 86 guariti)

Castel Sant’Elia: 106 casi (2 morti e 55 guariti)

+Soriano nel Cimino: 101 casi (4 morti e 66 guariti)

+Marta: 90 casi (65 guariti)

+Bagnoregio: 85 casi (3 morti e 41 guariti)

+Monterosi: 85 casi (1 morto e 54 guariti)

+Valentano: 80 casi (4 morti e 58 guariti)

+Sutri: 80 casi (1 morto e 50 guariti)

+Canepina: 77 casi (52 guariti)

Bassano Romano: 73 casi (1 morto e 52 guariti)

+Celleno: 73 casi (9 morti e 55 guariti)

Vignanello: 72 casi (1 morto e 40 guariti)

Corchiano: 71 casi (1 morto e 34 guariti)

+Capodimonte: 67 casi (53 guariti)

+Canino: 63 casi (38 guariti)

+Montalto di Castro: 63 casi (1 morto e 42 guariti)

+Farnese: 62 casi (3 morti e 30 guariti)

+Caprarola: 60 casi (3 morti e 33 guariti)

+Oriolo Romano: 54 casi (1 morto e 49 guariti)

Bomarzo: 53 casi (3 morti e 26 guariti)

+Ischia di Castro: 53 casi (37 guariti)

Piansano: 53 casi (1 morto e 45 guariti)

+Bolsena: 47 casi (4 morti e 26 guariti)

Monte Romano: 46 casi (16 guariti)

+Vasanello: 46 casi (1 morto e 22 guariti)

+Vallerano: 43 casi (21 guariti)

Gradoli: 41 casi (3 morti e 18 guariti)

Blera: 38 casi (2 morti e 22 guariti)

+Castiglione in Teverina: 38 casi (28 guariti)

Faleria: 37 casi (12 guariti)

+Villa San Giovanni: 35 casi (2 morti e 16 guariti)

Carbognano: 34 casi (22 guarito)

+Gallese: 33 casi (10 guariti)

+Calcata: 28 casi (14 guariti)

+San Lorenzo Nuovo: 27 casi (1 morto e 18 guariti)

Vejano: 25 casi (1 morto e 12 guariti)

+Bassano in Teverina: 21 casi (5 guariti)

Onano: 21 casi (3 morti e 3 guariti)

+Barbarano Romano: 20 casi (6 guariti)

+Cellere: 20 casi (11 guariti)

Latera: 20 casi (1 morto e 1 guarito)

+Lubriano: 18 casi (2 morti e 8 guariti)

Graffignano: 16 casi (12 guariti)

+Civitella d’Agliano: 13 casi (1 morto e 6 guariti)

Proceno: 8 casi (5 guariti)

Tessennano: 6 casi (5 guariti)

Comuni Covid-free

Arlena di Castro: 18 casi (1 morto e 17 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

1 dicembre, 2020