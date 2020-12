“Webcam oscurate per non far vedere le code agli impianti di risalita”

Cervinia - A riferire la notizia è la Stampa - La replica dell'azienda che gestisce la seggiovia: “Per rispetto della privacy e dei lavoratori”

Cervinia – Webcam oscurata per non far vedere gli assembramenti agli impianti di risalita sulle piste da sci.

A riferirlo è il quotidiano La Stampa. Sarebbe accaduto a Cervinia, dove, da metà novembre, sono ospitati gli “atleti di interesse nazionale”. Le foto pubblicate mettono a confronto un’immagine del 3 dicembre in cui sono visibili le code, con un’immagine oscurata che risalirebbe all’8 dicembre.

“In quella data – ha replicato l’azienda Cervino Spa che gestisce gli impianti -abbiamo dovuto fronteggiare un ritardo nell’apertura della seggiovia Fornet a causa delle condizioni meteorologiche non propriamente favorevoli. Tuttavia grazie allo scaglionamento nelle risalite organizzato a valle, la situazione si è normalizzata in poco meno di 30 minuti. Si segnala ad ogni modo che trattasi di attesa avvenuta all’aperto e con la clientela munita di mascherine”.

“L’oscuramento di parte delle immagini – prosegue la nota -, è stata resa necessaria in quanto la privacy da una parte e il rispetto dello statuto dei lavoratori dall’altra ci impongono di non rendere riconoscibili le persone e di non monitorare chi lavora nell’adempimento dei suoi doveri”.

“In data 5 dicembre si è proceduto ad alcuni test di offuscamento – ha quindi concluso la Cervino spa -. Erroneamente alla fine del lavoro di test il sistema non è stato ripristinato in modalità base, anche perché in data 8 dicembre era previsto ad ogni modo lo spostamento, così come poi è avvenuto. Certamente questo è un errore interno alla società, che tuttavia è probabilmente da imputare in particolare al concitamento di queste giornate. Ci sarà ancora da lavorare nella responsabilità dei singoli di fronte a questi momenti. Certamente ci impegniamo al meglio ogni giorno per garantire la possibilità a coloro ai quali la legge lo consente, di allenarsi”.

9 dicembre, 2020