Coventry - È stato il primo uomo, dopo la 90enne Margaret Keenan

Coventry – William Shakespeare vaccinato contro il Covid-19.

Curioso caso di omonimia all’ospedale di Coventry, dove un anziano, che si chiama esattamente come il famosissimo poeta e drammaturgo inglese nato nel 1564 e che come lui è originario del Warwickshire, è stato il primo uomo a ricevere il vaccino nel Regno Unito. Secondo in fila solo alla 90enne Margaret Keenan che in assoluto è stata la prima persona a cui è stata somministrata una dose di Pfizer/Biontech.

Shakespeare, come tutte le persone che oggi sono state vaccinate, riceverà la seconda dose tra 3 settimane per ottenere la massima protezione disponibile contro il virus.

8 dicembre, 2020