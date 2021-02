A 18 anni scrive un libro-appello per l’ambiente

Editoria - Biodegradabile è il titolo del volume del viterbese Giorgio Zordan

Viterbo – Giorgio, 18 anni, di origini viterbesi, autore di “Biodegradabile”, un appello per l’ambiente.

“Giorgio Zordan è un ragazzo romano di origini viterbesi, ha 18 anni ma le idee chiare – fanno sapere da LibroSì Lab – la nostra terra ha bisogno di essere aiutata, non c’è più tempo. E lo scrive a chiare lettere in un libro appena pubblicato “Biodegradabile” (Librosì Edizioni) che diventa un accorato appello ai suoi coetanei e a noi tutti: “Diamoci da fare, non aspettiamo perchè abbiamo tutti i mezzi per cambiare. Come? Guardiamo al nostro recente passato, ai nostri nonni, abituati a vivere in simbiosi con l’ambiente utilizzavano le risorse nel rispetto dell’ecosistema, senza sprecare”.

“Ho scritto Biodegradabile perché io stesso ho imparato molto dalle storie della mia famiglia. Oltre al benessere che derivava da ritmi legati alla natura, ho imparato che non servono bei vestiti o l’ultimo modello di smartphone per essere felici. Non è un discorso scontato, lo vediamo anche oggi, con quello che sta succedendo al pianeta”, spiega Giorgio.

“Biodegradabile, spiega l’editore, ci riporta alla vita contadina di cinquanta anni fa in un casolare delle campagne laziali.

Narra alcuni episodi di vita di Petro, Maria e Lia. Ci si muoveva a piedi o in bicicletta, si mangiava ciò che si coltiva o che offre la terra e in questa semplicità, erano felici. Il tempo non scorreva in modo vorticoso come ora per noi, non si aveva molto, ma si aveva la capacità di guardare davvero la bellezza che ci circonda, un cielo stellato, l’erba dei campi e la schiuma del mare”.

18 febbraio, 2021