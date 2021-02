22 consiglieri in campo per l’ospedale S. Anna

Ronciglione - Hanno scritto al presidente della regione Zingaretti e all'assessore D'Amato affinché venga riconosciuto presidio in zona disagiata

Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – Scendono in campo, a difesa della salute pubblica, i consiglieri comunali dei paesi nei quali i sindaci non hanno risposto né all’appello del Comitato Amici del S. Anna e né firmato la lettera dei 10 primi cittadini della bassa Tuscia per chiedere la riapertura dell’Ospedale S. Anna di Ronciglione.

Ronciglione – L’ospedale Sant’Anna

Sono ventidue i consiglieri che, con grande senso civico, hanno scritto al presidente Zingaretti e all’assessore alla Sanità D’Amato affinché il nosocomio di Ronciglione venga riconosciuto presidio ospedaliero in zona disagiata, così come previsto dal DM 70/2015 (9.2.2.).

Vogliamo ringraziare questi “Amici del S. Anna” per aver risposto con grande responsabilità all’appello del nostro Comitato “mettendoci la faccia” a differenza di altri amministratori locali ancora “silenti” che pare non abbiano interesse a chiedere il miglioramento dei servizi sanitari per l’Ospedale di Ronciglione.

Siamo convinti che solo unendo le forze si possa riuscire nell’impresa di far riaprire l’Ospedale S. Anna di Ronciglione e questo lo hanno capito in molti: dai cittadini, passando per i politici, fino ad arrivare ai medici e al personale ospedaliero.

Stiamo dedicando particolare attenzione alla vicenda che riguarda la somministrazione dei vaccini anti covid-19, confrontandoci continuamente con la Asl di Viterbo.

L’Ospedale S. Anna già da tempo doveva essere utilizzato come “Centro Vaccinale”, ma ad oggi notiamo solo proclami e “cartelli di facciata”.

Il nostro progetto va avanti, le comunità della Bassa Tuscia hanno bisogno del S. Anna.

Il Comitato Amici del S. Anna

I firmatari

Consiglieri comunali di Sutri:

Alessio Vettori, Ferdinando Maggini, Matteo Amori, Nunzia Casini e Roberto Zocchi

Consiglieri comunali di Ronciglione:

Emanuele Satriani, Giuseppe Duranti, Marco Marcucci, Maria Agostina Olivieri e Mauro Scialanca.

Consiglieri comunali di Bassano Romano:

Alfredo Boldorini, Carlo Pellegrini e Luigi Quaglia

Consiglieri comunali di Capranica:

Francesco Virgili e Franco Cavalieri

Consiglieri comunali di Caprarola:

Alessandro Pontuale, Alessandro Cuzzoli, Roberto Sbarra e Valentina Nocera.

Consiglieri comunali di Vallerano:

Jacopo Polidori, Marco Ricciardi e Pierpaolo Armenti.

28 febbraio, 2021