“4mila docenti prenotati oggi per il vaccino”

Coronavirus - Secondo i dati del bollettino regionale - Raggiunta quota delle 82mila somministrazione per over 80

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.



Dal primo marzo al via le vaccinazioni dai medici di medicina generale: partiranno dal primo marzo le vaccinazioni presso i medici di medicina generale (mmg) con una fornitura di circa 80 mila dosi. La novità, in attesa dell’atto ufficiale del ministero, è che si partirà dai nati nell’anno 1956 (65 anni) con il vaccino Astrazeneca.



Vaccini a persone estremamente vulnerabili: iniziata l’individuazione delle persone estremamente vulnerabili che sono circa 85mila nella regione e sono state date indicazioni operative alla Asl e le aziende ospedaliere per programmare lo svolgimento dell’attività vaccinale ai soggetti già presi in carico dalle strutture sanitarie.



Vaccino a operatori scolastici e università: partite questa mattina le prime somministrazioni, sono 4mila i docenti prenotati nella giornata odierna e tutto si sta svolgendo regolarmente nei 30 punti vaccinali dedicati a Astrazeneca. Mercoledì aprirà il centro presso la nuvola dell’Eur.



Vaccini anti-Covid: oggi supereremo la quota delle 350mila dosi somministrate nel Lazio e le 120mila persone che hanno ricevuto i richiami. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni;



Vaccinazioni over 80: oggi raggiunta quota delle 82mila vaccinazioni over 80, oltre il 20% della popolazione target, siamo la regione che ha vaccinato più anziani. Sul sito salutelazio.it e’ possibile trovare il contatore in tempo reale del numero delle prenotazioni effettuate per gli over 80.

22 febbraio, 2021